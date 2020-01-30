ФХР: Игроки китайских клубов ВХЛ проходят ежедневный осмотр

Ранее ВХЛ сообщила, что лига из-за распространения коронавируса в КНР решила перенести все домашние матчи китайских клубов на территорию России. В «Ценг Тоу» в среду сообщили, что клуб отправил всех своих китайских игроков на родину после заболевания ОРВИ одного из них.

«Китайские клубы находятся на территории России с 23 января 2020 года. Все игроки и сотрудники клуба в обязательном порядке ежедневно обследуются на предмет симптомов ОРВИ, проводится термометрия, результаты передаются в лигу», — говорится в сообщении.

«Игрок “Ценг Тоу” Чэнь Цзымэн, у которого обнаружились симптомы ОРВИ, был обследован на коронавирус, обследование показало отрицательный результат. Игроку назначено амбулаторное лечение, которое проходит под контролем врача клуба. В настоящий момент температурные показатели хоккеистов китайских клубов лиги находятся в пределах нормы. ВХЛ совместно с клубами и представителями Роспотребнадзора проводят ежедневный мониторинг ситуации», — добавляется в сообщении.