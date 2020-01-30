ФХР: Игроки китайских клубов ВХЛ проходят ежедневный осмотр
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Игроки китайских клубов ОРДЖИ,
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Игроки китайских клубов ОРДЖИ,
Ранее ВХЛ сообщила, что лига
«Китайские клубы находятся на территории России с 23 января 2020 года. Все игроки и сотрудники клуба в обязательном порядке ежедневно обследуются на предмет симптомов ОРВИ, проводится термометрия, результаты передаются в лигу», — говорится в сообщении.
«Игрок “Ценг Тоу” Чэнь Цзымэн, у которого обнаружились симптомы ОРВИ, был обследован на коронавирус, обследование показало отрицательный результат. Игроку назначено амбулаторное лечение, которое проходит под контролем врача клуба. В настоящий момент температурные показатели хоккеистов китайских клубов лиги находятся в пределах нормы. ВХЛ совместно с клубами и представителями Роспотребнадзора проводят ежедневный мониторинг ситуации», — добавляется в сообщении.
О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань китайские власти сообщили в конце декабря 2019 года. По предварительным данным, возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. Общее число заболевших в Китае достигло 7 711 человек, из них 170 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии, Финляндии, Индии, на Филиппинах.