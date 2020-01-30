Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Автомобилист
Динамо Мн
10
Хоккей. КХЛ
перерыв
Металлург Мг
Йокерит
02
Хоккей. КХЛ
перерыв
Трактор
Куньлунь
10
Хоккей. КХЛ
2-й период
Барыс
Нефтехимик
10
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Торпедо
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Авангард
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Северсталь
Хоккей. НХЛ
31.01
Баффало Сэйбрз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
31.01
Нью-Джерси Дэвилз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс
Ванкувер Кэнакс
25
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм Дакс
Аризона Койотс
42
Хоккей. НХЛ
06:00
Лос-Анджелес Кингз
Тампа-Бэй Лайтнинг
24
Хоккей. НХЛ
06:00
Эдмонтон Ойлерз
Калгари Флэймз
Б
34
Хоккей. НХЛ
31.01
Аризона Койотс
Лос-Анджелес Кингз
Все события
Фоторепортажи
9Большунов впервые в карьере выиграл «Тур де Ски»
23Пушкин и витязи, елка и драники. Звезды КХЛ в Москве
15:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ФХР: Игроки китайских клубов ВХЛ проходят ежедневный осмотр

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Игроки китайских клубов ОРДЖИ, КРС-БСУ и «Ценг Тоу», выступающих в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), проходят ежедневный осмотр в связи с ситуацией с коронавирусом, об этом говорится в совместном заявлении ВХЛ и Федерации хоккея России (ФХР), которое опубликовано на сайте ФХР.

Наверх

Ранее ВХЛ сообщила, что лига из-за распространения коронавируса в КНР решила перенести все домашние матчи китайских клубов на территорию России. В «Ценг Тоу» в среду сообщили, что клуб отправил всех своих китайских игроков на родину после заболевания ОРВИ одного из них.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Китайские клубы находятся на территории России с 23 января 2020 года. Все игроки и сотрудники клуба в обязательном порядке ежедневно обследуются на предмет симптомов ОРВИ, проводится термометрия, результаты передаются в лигу», — говорится в сообщении.

«Игрок “Ценг Тоу” Чэнь Цзымэн, у которого обнаружились симптомы ОРВИ, был обследован на коронавирус, обследование показало отрицательный результат. Игроку назначено амбулаторное лечение, которое проходит под контролем врача клуба. В настоящий момент температурные показатели хоккеистов китайских клубов лиги находятся в пределах нормы. ВХЛ совместно с клубами и представителями Роспотребнадзора проводят ежедневный мониторинг ситуации», — добавляется в сообщении.

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань китайские власти сообщили в конце декабря 2019 года. По предварительным данным, возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. Общее число заболевших в Китае достигло 7 711 человек, из них 170 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии, Финляндии, Индии, на Филиппинах.

 Соцсети разозлила новая 'голая выходка' Волански
Уехавшая в Польшу Куракова рассказала об отношении поляков к русским
Еще один невероятный вечер Овечкина. Он переписал кучу рекордов
Фигуристка из группы Тутберидзе завершила карьеру из-за травмы
Очаровательная дочь Сергея Семака ждет ребенка (фото)
Кокорин: Жду новостей из «Зенита», пока что еду в «Зенит-2»
Красавица-футболистка покорила фанатов, не выходя на поле (фото)
Источник: Перешедший в «Спартак» Соболев мог оказаться в АПЛ
Джокович стал первым финалистом Australian Open
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь