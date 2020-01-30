Женскую сборную Беларуси по индор-хоккею чествовали в Минспорта

Министр поздравил игроков и тренеров с достигнутым результатом. «Восемь лучших команд Европы приехали в Беларусь, чтобы не просто бороться за награды, а побеждать, — отметил Сергей Ковальчук. — Но вы проявили в финальном матче громадное терпение, упорство и целеустремленность. Желаю, чтобы этот успех стал точкой для дальнейшего роста и у вас в будущем была не одна победа на самых престижных соревнованиях».