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30 января, источник: БЕЛТА

Женскую сборную Беларуси по индор-хоккею чествовали в Минспорта

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женской сборной Беларуси по индор-хоккею вручены награды Министерства спорта и туризма за победу на чемпионате Европы в Минске. Чествование состоялось с участием главы ведомства Сергея Ковальчука, председателя Белорусской федерации хоккея на траве Александра Екименко и руководителя наблюдательного совета БФХТ Валерия Иванова, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минспорта.

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Министр поздравил игроков и тренеров с достигнутым результатом. «Восемь лучших команд Европы приехали в Беларусь, чтобы не просто бороться за награды, а побеждать, — отметил Сергей Ковальчук. — Но вы проявили в финальном матче громадное терпение, упорство и целеустремленность. Желаю, чтобы этот успех стал точкой для дальнейшего роста и у вас в будущем была не одна победа на самых престижных соревнованиях».

ХХ чемпионат Европы по индор-хоккею среди женских команд проходил во Дворце спорта с 24 по 26 января. Сборная Беларуси, обыграв главных фаворитов турнира команду Нидерландов, впервые в истории завоевала золотые медали чемпионата.

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