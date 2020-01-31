«От истории с “чебуреками” до сих пор неприятно». Большое интервью Антропова — о «Барысе», сборной, Назарове и жизни после НХЛ
Эксклюзив Vesti.kz — как известный форвард сейчас живет в Канаде.
Эксклюзив Vesti.kz — как известный форвард сейчас живет в Канаде.
В Казахстане, увы, не появилось второго Николая Антропова — такие комментарии оставляли специалисты после недавнего выступления «молодежки» на чемпионате мира.
Прошло почти пять лет с тех пор, как звезда отечественного хоккея завершил профессиональную карьеру, но до сих пор нет и намека на то, что
Вернувшись в Канаду, Николай не только не повесил коньки на гвоздь, но и устроился на работу в систему клуба НХЛ «Торонто Мейпл Лифс».
В интервью корреспонденту Vesti.kz он рассказал, правда ли, что у него в «Барысе» был конфликт с эпатажным тренером Андреем Назаровым, поделился своим мнением о натурализации в Казахстане, а также попытался ответить на вопрос, почему на родине до сих пор не появилось того, кого можно было бы назвать его преемником.
— Николай, недавно было историческое событие — ваш свитер подняли на «Барыс Арене». И вы единственный из хоккеистов не прилетели на это мероприятие, почему? Разговоров много — то ли вас вовремя не позвали, то ли не смогли
— Очень приятно, конечно, что подняли свитер. Но, к сожалению, не получилось с работой. Я же начал работать. Сообщили чуть поздновато, и я никак не мог улететь.
Это мой первый год работы. И если бы дали знать чуть пораньше, может быть, получилось бы расписание сдвинуть. Только чисто
— Несмотря на то, что вы не так много отыграли за «Барыс», как
— А вот для меня непонятно, если честно.
— Ну, очевидно, что это за ваши заслуги в целом перед казахстанским хоккеем.
— Мне было очень приятно, конечно, когда сообщили об этом. К сожалению, не получилось приехать. Но я, в принципе, до сих пор не понимаю, за что (смеется).
Я там провел сколько? 2,5 года. Ничего такого, в принципе, с клубом не достигли во время моего пришествия. Есть ребята, кто там играл и восемь, и десять лет. Они должны были быть под сводами арены. Я считаю, что я это не заслужил. Это мое мнение.
— Как вы сказали, и в Казахстане об этом тоже известно, вы устроились на работу в «Торонто Мэйпл Лифс», где занимаетесь развитием игроков. В чем конкретно заключается ваша работа? Почему вы вообще вдруг решили выйти на работу?
— Я всегда хотел остаться в хоккее. После того, как закончил, последнюю игру с «Барысом» сыграли, это была седьмая игра в
У нас старший сын оставался один в Торонто. В 15 лет оставлять парня одного — я думаю, что это неправильно. У него как раз подходил драфт в канадскую юниорскую лигу, надо было ему помогать всячески.
Потом я года
Они мне позвонили в прошлом году в июне, перед драфтом НХЛ, и сказали, что есть несколько русских игроков, которые приезжают на неделю в
В августе они мне сделали предложение, спросили, хочу ли я помогать русским. Потому что там в системе и Илья Михеев, и Егор Коршков, и еще в системе по канадской юниорской лиге много игроков. Как бы началось все с помощи русским и переросло в более значимую роль.
— А как должность называется?
—
— Планируете дальше развиваться в тренерской стезе или просто пока эта работа в удовольствие, а дальше видно будет?
— Я не уверен, если честно, что командный тренер из меня получится.
— В марте будет пять лет, как вы завершили карьеру. Но, судя по всему, хоккея в игровом плане в вашей жизни все еще много.
— Конечно, живя в Торонто, у меня очень много вариантов играть. Первые полтора года я просто выходил с друзьями на лед
Кроме того, здесь проводятся различные благотворительные турниры. Естественно, это нельзя назвать профессиональными играми, но по 80−90 игр за сезон получается провести. Сейчас я, например, в трехдневной поездке с ветеранами НХЛ.
— И как у вас со статистикой?
— Статистика вообще зашкаливает. Никто не жалуется (смеется). Ну, здесь мы ездим по маленьким городам. Основная задача — это благотворительность, собрать как можно больше денег. Накануне я вообще в шоке был — в маленький город приехали, а пришло 1,5 тысячи человек.
— Хоккеистов обычно спрашивают о разнице между НХЛ и КХЛ. Вас
— Да нет, у меня не было ни культурного, ни бытового шока. Я же родился в Казахстане (смеется).
— Но вы же давно уехали.
— Нет, ну все равно. Это же не так, что я уехал и все забыл и перечеркнул. У меня там друзья, с которыми мы все время общались. Я знал, куда я еду. Иногда, знаете, иностранцы приезжают, и они в шоке.
— Я поэтому и спрашиваю.
— Нет, у такого не было. Организация, все было на высшем уровне. У меня вообще никаких проблем не было, если честно.
— А как насчет медийности? Так или иначе ведь не было ни такого количества болельщиков, ни прессы, как в НХЛ.
— Я ни разу не играл на «Барыс Арене», но когда играли в старом «Казахстане», даже тогда приходили 4,5−5 тысяч болельщиков. Да, арена маленькая была, но чувствовалась поддержка зрителей, фанатский сектор был просто замечательный. Да, может быть, объем меньше, чем в НХЛ, но атмосфера была очень хорошей. Болельщики болели от всей души, это было очень приятно видеть.
— В то время, да и после вашего ухода, было много разговоров о вашем конфликте с тогдашним тренером «Барыса» Андреем Назаровым. Он, как известно, за словом в карман не лез. И ходили слухи, что таких опытных игроков, как вы и тот же Константин Руденко, Дмитрий Уппер, его поведение внутри команды не устраивало и его авторитета не хватало. У вас действительно не было желания оставаться в команде
— Это полный абсурд. Такого ничего не было.
— Говорили вроде того, что — ну чему Назаров может научить Антропова?
— (смеется) Это выдумки болельщиков, скорее всего. Нет, у меня с любым тренером в моей карьере, даже если я его и не любил, — но это я говорю не про Назарова, — я всегда был профессионалом.
Я не был звездным игроком, как, знаете, некоторые бывают. У меня никакого конфликта с ним лично не было никогда. Я всех тренеров своих уважал, за кого играл. Ты должен, как игрок, указания тренера выполнять, тебе за это деньги платят. Будь профессионалом до конца, я так считаю.
— Помните историю с записью его речи про чебуреки, сделанную в раздевалке?
— Да, конечно, помню (смеется).
— Говорили ведь, что это вы приложили руку к ее распространению.
— Это точно был не я (смеется).
— Ее даже
— А, и на меня вышли, да? (смеется) Да нет. Я к этому делу не имею отношения. Я бы сказал.
— Сказали бы напрямую?
— Ну, а почему нет? Просто болельщики иногда преувеличивают.
— Ну, а в целом вам тогда от той истории не смешно было?
— Было неприятно, если честно. Ну смешно, естественно. Когда ты сидишь, и такое говорят. Не каждый может так высказаться (смеется). Правильно? Смешно, естественно, было. Но больше остался осадок, что на меня это «повесили».
— А, то есть вы про это уже слышали?
— Ну, конечно, слышал. Земля же круглая (смеется).
— Перед приходом Назарова вы играли в «Барысе» под руководством
— Не могу судить, какие до этого были составы. Я ведь до 2014 года в сборной был в последний раз в 1998 году на чемпионате мира с Борисом Викторовичем Александровым. Да, состав был хороший. Когда ехали в Минск, я реально думал, что у нас есть шанс зацепиться.
Точно могу сказать, что проблем с дисциплиной у ребят не было. Минск — город маленький, там спрятаться негде было. Если бы
— И до сих пор называют.
— Ну вот. Не хватало игр с большими соперниками, которые классом выше нас. Да, мы ездили в Италию и Францию играть евротуры, но это совсем не то. Выиграли там, порадовались. Но это были второсортные игроки, на чемпионате мира их не было. Именно нехватка игр на таком высоком уровне, я думаю, нас подвела.
— Знаю, что вы смотрели матчи казахстанской «молодежки» на недавнем чемпионате мира, который прошел в Чехии, где она вылетела. После этого турнира один эксперт, подводя итоги, сказал, что, к сожалению, нового Антропова не видно. Что скажете по тем играм, которые смотрели?
— Вернусь к предыдущему ответу — это просто нехватка игр на высоком уровне. Пацаны бились, это было видно. Мое мнение — нужно как можно больше играть, например, со сборной России или со второй сборной России. Чтобы накал постоянно был. Чтобы у ребят был такой опыт.
Выезжать за неделю до турнира, провести там пару матчей до чемпионата мира, или до молодежного чемпионата мира, или юниорского — не важно какого — это смешно, если честно. Нужно во время сезона собирать ребят.
Я понимаю, что с той же Россией договориться очень сложно. Если так подумать, никто с нами и
Я сам помню, когда в 98-м играл, мы выходили — о, Россия, все… Если со словаками выходили, зная, что можно победить, крылья появились, вот так надо на каждую игру выходить. На Олимпиаде вот мы с Россией играли, 0:1 проиграли, но игра была сумасшедшая, ребята вышли, настроились и, в принципе, могли победить. Вот таких игр недостаточно и опыта.
— И возвращаясь к тому, что нет нового Антропова. Вам в юности этого опыта хватало? Или это больше вопрос таланта?
— Я, если честно, не знаю, как ответить на этот вопрос. Так получилось, наверное (смеется). Таких же 200−300 ребят занимались в
По слухам, ребят берут играть за деньги. И, естественно, это неправильно. Я слышал, что, например, первых 30 берут в команду бесплатно, а кто еще хочет, нужно доплачивать. Это же полный цирк. Что это за дела?
— А то еще и просто так не выберут в эти 30.
— Ну вот, я про что и говорю. С таким подходом очень сложно будет вырастить не то что Антропова, любого хоккеиста.
— У вас старший сын давно уже занимается хоккеем в Канаде. Там легче пробиться, если у тебя есть талант?
— Да нет, конечно. Но я считаю, если есть талант и работоспособность, то пробиться можно хоть откуда, хоть ты из Казахстана, Канады или еще
— Но если говорить о доплате за попадание на тренировки?
— Нет, здесь такого нет.
— Какие успехи у вашего старшего сына? В Казахстане тоже следят за ним.
— Да особых то успехов нет. Играет и играет.
— Скромничаете. А ведь он даже
— Шутник, смотрю, растет (смеется). Ну он четвертый год играет в OHL. Играл в «Ошаве» недалеко от Торонто, сейчас его обменяли, играет в одной из американских команд. Команда сильная в этом году, и может
— А младший сын уже занимается в хоккейной секции или пока просто катается?
— Младший уже играет. Он с трех лет занимается, играет за год старше и уже третий год заканчивает.
— А со скольки лет в Канаде набор идет?
— Обычно с пяти. Но если ты
— Видите в нем тоже задатки?
— Сложно сказать. Я никогда детей не заставлял играть в хоккей и идти по моим стопам. Если ему нравится, если он хочет, — пожалуйста. Если в один день он скажет, что не хочет играть в хоккей, я не буду заставлять. Ему очень нравится. Помимо их тренировок, я с ним хожу на открытые катки. Пока нравится — почему нет? Занятия спортом никому никогда не вредили.
— Вы действительно хотели на прошлогоднем молодежном чемпионате мира, который прошел в Канаде, помочь сборной Казахстана, но казахстанская сторона отказалась?
— Ну вот вы уже все и рассказали (смеется). Ну, в принципе, до плотного разговора на эту тему не дошло. Я пытался предложить помощь, турнир был в Виктории, недалеко мне было лететь из Торонто, но никто интереса не проявил. Если не нужно, зачем я буду навязываться?
Тут, в принципе, рассказывать нечего. Я бы с удовольствием прилетел, помог. Денег никаких не просил. Просто предложил, но конкретики никакой в ответ не услышал.
— Пять лет в этом году с момента вашего последнего выступления за сборную. Скоро Казахстану предстоит играть в предолимпийской квалификации, и в расширенном списке 16 натурализованных игроков. Например, Виталий Колесник высказывал мнение, что не должно быть в команде натурализованных вратарей. А вы как к этому относитесь? Считаете ли такую натурализацию оправданной? Мне, например, кажется, что 16 игроков — это слишком. Неужели так все плохо в Казахстане.
— Я согласен. Мое мнение — если привлекать
Я помню, в юности при Борисе Викторовиче Александрове у нас в «Торпедо» и Уппер был, и Трощинский, и меня взяли в 16 лет. Он постоянно доверял молодежи. Насколько я помню, нас человек
А как иначе пацану пробиться? Даже когда я был в «Барысе», взять Никиту Михайлиса, посмотрите, что он сейчас делает. Его привлекали, да. Но он две минуты сыграет и сидит на лавочке. Ну, а как ты вырастешь из этого? Зато в «Барысе». «Вот, он в “Барысе”, мы его взяли».
— Ну, вот
— Ну да. Я сразу заметил, он игровичок такой был. Просто если бы доверяли больше, он, может быть, и раньше бы раскрылся. А сейчас посмотрите, что он творит. Только так можно вырастить молодежь, я считаю. А сидеть и смотреть игры КХЛ с лавочки, зато быть в составе в заявке, от этого никто никогда мастером не станет.
— Вот и ответ на вопрос, где новые Антроповы.
— В принципе, да. Поэтому насчет натурализации — если и привлекать, то таких, кто действительно как Найджел, Бойд, Боченски, Кевин. Они сердце свое отдавали за сборную. А чтобы приехал, два года поиграл, и тебе гражданство дали, ну что это? Надо своих растить, естественно.
— Вероятно, это погоня за результатом.
— Я понимаю. Если говорить про «Барыс», — да, там результат. А про сборную… А где результат? Покажите. Там же результат, где и был. А лучше бы за эти
— Вы сказали про Михайлиса, а
— А из молодых кто еще был? Были Михайлис и Рахманов. Михайлису еще
Я помню, когда у меня сын в системе «Барыса» играл за 99-й год, там приличные ребята были. Артур Гатиятов, Батырлан Муратов. Я с ними ходил пару раз кататься, там достойные ребята были. А где они сейчас играют я, если честно, не знаю. Я к тому, что молодые есть, им просто нужно доверять. Я понимаю, что нужен результат. Но иначе ты никогда никого не вырастишь.
— Оба в системе «Барыса» числятся.
— Ключевое — числятся. Гатиятов год назад отыграл на молодежном чемпионате мира, он в порядке был. Видно, что у парня есть талант, есть желание. А когда не дают это проявлять, я считаю, неправильно.
— За «Барысом» постоянно следите или по случаю?
— По социальным сетям, в Instagram. С Романом Старченко постоянно переписываемся. Связь поддерживаю, естественно. С Кевином пару раз в месяц переписываемся, он тоже в Канаде, он живет в полутора часах от Торонто. С Найджелом время от времени общаемся, с Виталей Колесником. Подкалываем друг друга в социальных сетях.
— Ковальчук, ваш бывший товарищ по команде, тоже в Канаде. Еще играя за СКА, он, приезжая на матчи против «Барыса», говорил, что связь поддерживаете.
— Я рад за него. Второе дыхание открылось у человека. Сразу видно: играть дают — результат приходит.
— Не планируете приехать в Казахстан?
— Сейчас пока планов нет. Да и работа. Хотелось приехать в прошлом году на домашний ЧМ, было бы здорово. Но не было ничего конкретного дальше обычных разговоров.
Юлия Милова