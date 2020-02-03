Все матчи МХЛ 3 февраля начнутся с минуты молчания в память о Вилене Прокофьеве

В понедельник «Барыс» сообщил о том, что голкипер, выступавший в системе клуба из Нур-Султана «Снежные барсы», умер в возрасте 18 лет. В ноябре прошлого года Прокофьеву диагностировали саркому Юинга — злокачественное образование в костной ткани, которое поражает нижнюю часть длинных трубчатых костей, ребра, таза, лопаток, позвоночника и ключицы.

«В память о Вилене Прокофьеве матчи МХЛ 3 февраля 2020 года начнутся с минуты молчания, — говорится в сообщении. — Также с минуты молчания стартуют сегодня матчи Открытого чемпионата Республики Казахстан».

В понедельник в МХЛ пройдут две встречи: «Чайка» (Нижний Новгород) — «Снежные барсы», «Локо» (Ярославль) — «Атлант» (Мытищи, Московская область).