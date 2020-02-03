Все матчи МХЛ 3 февраля начнутся с минуты молчания в память о Вилене Прокофьеве
ТАСС, 3 февраля. Все игры Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), которые пройдут 3 февраля, начнутся с минуты молчания в память о вратаре Вилене Прокофьеве. Об этом сообщает
ТАСС, 3 февраля. Все игры Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), которые пройдут 3 февраля, начнутся с минуты молчания в память о вратаре Вилене Прокофьеве. Об этом сообщает
В понедельник «Барыс» сообщил о том, что голкипер, выступавший в системе клуба из
«В память о Вилене Прокофьеве матчи МХЛ 3 февраля 2020 года начнутся с минуты молчания, — говорится в сообщении. — Также с минуты молчания стартуют сегодня матчи Открытого чемпионата Республики Казахстан».
В понедельник в МХЛ пройдут две встречи: «Чайка» (Нижний Новгород) — «Снежные барсы», «Локо» (Ярославль) — «Атлант» (Мытищи, Московская область).
Прокофьев провел 29 встреч в чемпионате Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), а также четыре встречи в составе юниорской сборной Казахстана (игроки не старше 18 лет).