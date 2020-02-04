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12:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Скончался чемпион ОИ-1984 в составе сборной СССР по хоккею Скворцов

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Олимпийский чемпион 1984 года в составе сборной СССР по хоккею Александр Скворцов скончался в возрасте 65 лет, сообщается на сайте нижегородского «Торпедо».

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Источник: Спорт РИА Новости

«Торпедо» выражает глубокие соболезнования родным и близким Александра Викентьевича и скорбит вместе со всем хоккейным миром об этой невосполнимой потере, — говорится в сообщении.

Скворцов в составе сборной СССР выигрывал золото Игр-1984 и серебро Олимпиады-1980, а также стал трехкратным чемпионом мира и бронзовым призером мирового первенства. В чемпионатах СССР сыграл 619 матчей, забросил 255 шайб.

По окончании игровой карьеры Скворцов занимался тренерской деятельностью в российских и шведских клубах, с 2015 года входил в состав правления «Торпедо». Скворцов — член клуба Всеволода Боброва. Награжден орденом Дружбы народов, орденом «Знак почета».

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