Скончался чемпион ОИ-1984 в составе сборной СССР по хоккею Скворцов

«Торпедо» выражает глубокие соболезнования родным и близким Александра Викентьевича и скорбит вместе со всем хоккейным миром об этой невосполнимой потере, — говорится в сообщении.
Скворцов в составе сборной СССР выигрывал золото Игр-1984 и серебро Олимпиады-1980, а также стал трехкратным чемпионом мира и бронзовым призером мирового первенства. В чемпионатах СССР сыграл 619 матчей, забросил 255 шайб.
По окончании игровой карьеры Скворцов занимался тренерской деятельностью в российских и шведских клубах, с 2015 года входил в состав правления «Торпедо». Скворцов — член клуба Всеволода Боброва. Награжден орденом Дружбы народов, орденом «Знак почета».