Яшин может стать кандидатом на включение в Зал хоккейной славы в Торонто

Источник: РИА "Новости"

«Если один из членов выборного комитета Зала хоккейной славы внесет его имя в соответствующий список до 15 апреля, то он станет кандидатом [на включение в Зал хоккейной славы] », — сказала она. По ее словам, после этого состоится голосование, итоги которого будут объявлены 24 июня. Согласно регламенту, новыми членами Зала славы в Торонто могут стать не более четырех хоккеистов и двух хоккеисток в год. Масс напомнила, что одним из членов выборного комитета является бывший хоккеист Игорь Ларионов.

Также директор по связям с общественностью уточнила, что в Зале хоккейной славы в Торонто есть представительство Зала славы Международной федерации хоккея (IIHF), но североамериканский выборный комитет не участвует в принятии решений о включении в Зал славы IIHF.

Во вторник бывший нападающий сборной России Алексей Яшин был включен в Зал славы Международной федерации хоккея. Он стал первым хоккеистом, включенным в Зал славы IIHF в 2020 году. 46-летний россиянин получит премию на церемонии в швейцарском Цюрихе 24 мая, в последний день чемпионата мира.

Яшин выступал за «Луч», «Автомобилист» (оба — Екатеринбург), «Динамо» (Москва), «Локомотив» (Ярославль), СКА (Санкт-Петербург) и ЦСКА. С 1993 по 2007 год он играл в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), пропустив сезон-1999/00 из-за забастовки, и представлял «Оттаву» и «Нью-Йорк Айлендерс». В дебютном сезоне за «Оттаву» хоккеист набрал 79 очков и стал четвертым в голосовании за обладателя «Колдер Трофи» (приза лучшему новичку сезона).