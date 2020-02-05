«Сарыарка» сделала камбэк с 0:3 и победила российский клуб

Игра проходила сегодня, 5 февраля, и завершилась со счетом 4:3 после серии буллитов. По ходу матча «Сарыарка» уступала 0:3.

Первый период полностью остался за «Металлургом». На шестой минуте Валерий Поляков вывел хозяев вперед, на 13-й Максим Кицын огорчил свой бывший клуб, а на 19-й Александр Шевченко в меньшинстве провел третью шайбу.

Камбэк «Сарыарки» начался во втором периоде. На 28-й минуте Айрат Зиазов забил в меньшинстве, а на 33-й помог Эдгарсу Сиксне реализовать большинство.

В третьем периоде «Сарыарка» смогла перевести матч в овертайм — на 45-й минуте Эдгарс Кулда отличился в меньшинстве и зажег 3:3 на табло. В серии буллитов же решающий бросок нанес Зиазов.

Днем ранее «Сарыарка» также победила «Металлург» в серии буллитов — 3:2, причем в этом помогло невероятное спасение от вратаря Эдуарда Рейзвиха.