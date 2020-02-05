Фарм-клуб «Барыса» проиграл «Торпедо» в казахстанском дерби ВХЛ

Игра прошла сегодня, 5 февраля, в Нур-Султане и завершилась со счетом 2:3 после серии буллитов.

У «Торпедо» на 25-й минуте большинство реализовал Денис Игнашин, на 40-й забил Иван Исаев, а в серии буллитов решающий бросок нанес Дмитрий Гренц. Оба гола «Номад» провел в большинстве: на 36-й отличился Валерий Гурин, а на 56-й — Ярослав Евдокимов.

С 63 очками «Торпедо» идет седьмым, находясь в зоне плей-офф из восьми команд, а «Номад» с 43 баллами занимает 15-е место из 16 клубов. В следующих матчах 11 февраля усть-каменогорцы в 20:00 встретятся с «Югрой», а фарм-клуб «Барыс» в 18:00 сыграет с «Соколом».