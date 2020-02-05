Фарм-клуб «Барыса» проиграл «Торпедо» в казахстанском дерби ВХЛ
Столичный «Номад» уступил
Столичный «Номад» уступил
Игра прошла сегодня, 5 февраля, в
У «Торпедо» на 25-й минуте большинство реализовал Денис Игнашин, на 40-й забил Иван Исаев, а в серии буллитов решающий бросок нанес Дмитрий Гренц. Оба гола «Номад» провел в большинстве: на 36-й отличился Валерий Гурин, а на 56-й — Ярослав Евдокимов.
С 63 очками «Торпедо» идет седьмым, находясь в зоне
Регулярный чемпионат ВХЛ завершится 18 февраля. В