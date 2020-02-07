Он играл за олимпийскую сборную России, но выбрал Белоруссию. На родине Кодолу считали предателем

Источник: Sport24

Когда в 1992 году в Альбервиле объединенная команда СНГ выиграла олимпийское золото, в составе был белорус Сергей Баутин, литовец Дарюс Карспарайтис и украинцы Алексей Житник с Сергеем Петренко. Для только-только распавшейся страны это было в порядке вещей. Игры-1992 стали своего рода последней гастролью советской сборной. Но, когда страны и их хоккейные федерации получили независимость, ничего толком не поменялось.

Сборная России стала правопреемницей СССР, а заодно и магнитом для всех более-менее талантливых хоккеистов из постсоветских республик. Вместо того чтобы пробиваться с низов в элиту со своими сборными, они выбирали команду, с которой можно выиграть титулы здесь и сейчас. Продолжали играть за Россию Житник и Каспарайтис. В свое время шла настоящая борьба за казахстанца Евгения Набокова. За российскую сборную выступали и украинцы Олег Твердовский с Николаем Жердевым. Таких примеров уйма.

А вот вспомнить обратные ситуации, когда при прочих равных игрок выбирает малую родину, довольно-таки трудно. Предложение от России из числа тех, от которых не принято отказываться. Тем удивительнее выглядит решение Владислава Кодолы. Шесть лет назад он играл за Россию на мемориале Глинки — неофициальном чемпионате мира среди юниоров, а еще этой осенью ездил на турнир в Германию с нашей олимпийской сборной. Накануне же он примерил свитер с белорусским гербом.

В августе на предсезонном турнире в Сочи за олимпийскую сборную России выступало сразу три игрока, родившихся в Белоруссии. Помимо Кодолы это форвард ЦСКА Павел Карнаухов и защитник «Локомотива» Даниил Мисюль.

Первый в итоге добрался до Кубка Карьяла, где дебютировал за первую сборную России, а второй стал серебряным призером молодежного чемпионата мира. Кодола, проводящий лучший сезон в карьере, оставался в ближайшем резерве национальной команды. За вторую сборную России, которая пафосно называется олимпийской, он набрал 1+3 в пяти матчах.

Сложно сказать, дорос бы когда-нибудь Кодола до того, чтобы сыграть за сборную России на чемпионате мира или тем более Олимпиаде. Однако на шведский этап Евротура, где собрался максимально экспериментальный состав, поехать вполне мог бы. Вместо этого он вывел сборную Белоруссии в качестве капитана на турнире в Словакии. Михаил Захаров удивил, доверив нашивку еще молодому игроку, к которому на родине прилепился ярлык отказника. Впрочем, Кодола мог сыграть за белорусскую сборную и раньше, но в декабре 2018 года его не отпустила «Северсталь».

«Возможно, национальная сборная России и была рядом. Но все-таки там очень большая конкуренция. Я принял решение вернуться после разговора с Михаилом Захаровым. Обсуждал ситуацию и с агентом, и с отцом. Разумеется, на мой выбор повлиял и тот момент, что при удачном стечении обстоятельств могу сыграть на чемпионате мира — это мечта любого хоккеиста. Принял решение — и не жалею. Хочу работать на благо сборной Белоруссии. Раньше особого интереса ко мне не было. Да, меня вызывали в сборную в прошлом сезоне, но тогда меня не отпустил клуб. А в этом году Михал Михалыч позвонил с конкретным приглашением плюс мы встретились, когда я приехал играть с “Северсталью” против минского “Динамо” на “Минск-Арене”. Он объяснил ситуацию и сказал, что в любом случае решение принимать мне. Я подумал, взвесил все за и против и решил вернуться», — объясняет свое решение Кодола.

В 90-х выбор между Россией и малой родиной сводился к возможности играть на крупных международных турнирах. Каспарайтис, Житник и даже Зубрус, выступавший за сборную России на Кубке мира — 2004, могли бы не получить такой опыт, на протяжении всей карьеры посвящая себя исключительно клубам. Перед теми, кто родился в 90-х, встала еще одна дилемма. На протяжении нескольких лет белорусы считались в КХЛ легионерами. Казахстанцы и по сей день обладают этим статусом, что в свое время вынудило сменить спортивное гражданство Юрия Сергиенко и Семена Кошелева.

«Белорусы, как известно, до недавнего времени были в России легионерами. Останься я в этом качестве, возможно, не получил бы место в составе. Надо было делать шаг на новый уровень, а сидеть на скамейке из-за паспорта я позволить себе не мог. Не согласись я в свое время получить российский паспорт, может, не был бы сейчас игроком КХЛ», — оправдывается новоявленный капитан сборной Белоруссии.

В Белоруссии жестко критикуют Павла Карнаухова, чей брат Михаил принял решение остаться на родине и выступать за родную сборную. Вот только Карнаухов-младший уже выиграл Кубок Гагарина и при дефиците центров может на долгие годы прописаться в сборной России образца как минимум Евротура. Тогда как Карнаухов-старший застрял между запасом минского «Динамо» и чемпионатом Белоруссии. При всей разнице в таланте этот пример наглядно демонстрирует, почему белорусы и казахстанцы предпочитают слепому патриотизму карьерные перспективы.