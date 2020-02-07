Путин и Лукашенко сыграли в хоккей за одну команду. Президент РФ забросил три шайбы

Встреча проходила в развлекательном центре «Галактика» в Красной Поляне, сообщает ТАСС. В матче также принял участие сын президента Белоруссии Николай.

Заместитель главы Совета безопасности Дмитрий Медведев наблюдал за ходом игры с трибун. Путин в этом матче забросил три шайбы. Команда, в составе которой были Путин и Лукашенко, победила со счетом 9:2.