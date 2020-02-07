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21:48 (мск), источник: Sport24

Путин и Лукашенко сыграли в хоккей за одну команду. Президент РФ забросил три шайбы

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко сыграли за одну команду в товарищеском хоккейном матче.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча проходила в развлекательном центре «Галактика» в Красной Поляне, сообщает ТАСС. В матче также принял участие сын президента Белоруссии Николай.

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Заместитель главы Совета безопасности Дмитрий Медведев наблюдал за ходом игры с трибун. Путин в этом матче забросил три шайбы. Команда, в составе которой были Путин и Лукашенко, победила со счетом 9:2.

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