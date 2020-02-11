Жайлауов принес фарм-клубу «Барыса» волевую победу над российской командой

Игра прошла сегодня, 11 февраля, в Красноярске и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

На пятой минуте Дмитрий Цыганов вывел «Сокол» вперед, но «Номад» ответил на это шайбами Саяна Данияра на девятой, Андрея Яковлева на 45-й и Талгата Жайлауова на 46-й. При этом Данияр и Жайлауов набрали по два очка, обменявшись ассистами.

C 45 очками «Номад» идет на предпоследнем, 15-м, месте в конференции, а «Сокол» с 67 баллами занимает четвертую строчку и уже гарантировал себе плей-офф. Регулярный чемпионат ВХЛ завершится 18 февраля, а в Кубке Петрова сыграют 16 команд.