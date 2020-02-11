Жайлауов принес фарм-клубу «Барыса» волевую победу над российской командой
Столичный «Номад» победил российский «Сокол» в выездном матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
Столичный «Номад» победил российский «Сокол» в выездном матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
Игра прошла сегодня, 11 февраля, в Красноярске и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.
На пятой минуте Дмитрий Цыганов вывел «Сокол» вперед, но «Номад» ответил на это шайбами Саяна Данияра на девятой, Андрея Яковлева на 45-й и Талгата Жайлауова на 46-й. При этом Данияр и Жайлауов набрали по два очка, обменявшись ассистами.
C 45 очками «Номад» идет на предпоследнем, 15-м, месте в конференции, а «Сокол» с 67 баллами занимает четвертую строчку и уже гарантировал себе
До конца сезона «Номаду» осталось провести три матча — все в гостях. В следующей игре