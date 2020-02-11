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18:45 (мск), источник: Vesti.kz

Жайлауов принес фарм-клубу «Барыса» волевую победу над российской командой

Столичный «Номад» победил российский «Сокол» в выездном матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра прошла сегодня, 11 февраля, в Красноярске и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

На пятой минуте Дмитрий Цыганов вывел «Сокол» вперед, но «Номад» ответил на это шайбами Саяна Данияра на девятой, Андрея Яковлева на 45-й и Талгата Жайлауова на 46-й. При этом Данияр и Жайлауов набрали по два очка, обменявшись ассистами.

C 45 очками «Номад» идет на предпоследнем, 15-м, месте в конференции, а «Сокол» с 67 баллами занимает четвертую строчку и уже гарантировал себе плей-офф. Регулярный чемпионат ВХЛ завершится 18 февраля, а в Кубке Петрова сыграют 16 команд.

До конца сезона «Номаду» осталось провести три матча — все в гостях. В следующей игре фарм-клуб «Барыса» 13 февраля в 17:00 по времени Нур-Султана встретится с «Ермаком», который сегодня проиграл «Сарыарке» со счетом 0:6.

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