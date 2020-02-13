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19:04 (мск), источник: Vesti.kz

Голы Жайлауова и еще пятерых игроков «Барыса» вместе с ассистом Рыспаева принесли «Номаду» разгромную победу

Два казахстанских клуба провели гостевые матчи против российских соперников в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

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Столичный «Номад» дважды отыгрался и одержал волевую победу над ангарским «Ермаком» — 9:3.

У «Номада» в большинстве отличились Кирилл Полохов (восьмая минута), Талгат Жайлауов (22), Самат Данияр (38) и Ярослав Евдокимов (53), а в равных составах — Алихан Асетов (29, 48), оформивший дубль, Валентин Разумняк (44), Никита Клещенко (51) и Максим Мусоров (59). В составе «Ермака» авторами шайб стали Анатолий Раенко (третья минута), Артем Воробьев (17, в большинстве) и Станислав Станкевич (44).

Еще одним событием матча стало первое очко в сезоне для Дамира Рыспаева. Защитник вместе с Артуром Гатиятовым ассистировал Мусорову.

Отметим, что Полохов, Жайлауов, Евдокимов, Асетов, Клещенко и Мусоров имеют двусторонние контракты с «Барысом» и играли за главную команду в текущем сезоне КХЛ. В этом матче.

Карагандинская «Сарыарка» в Красноярске проиграла «Соколу» — 1:2.

На шайбы Дмитрия Цыганова в большинстве на 21-й минуте и Григория Мищенко на 55-й «Сарыарка» смогла ответить лишь голом Сергея Голоднюка на 26-й. Это поражение прервало победную серию карагандинцев из четырех игр.

До конца «регулярки» и «Сарыарка», и «Номад» проведут по два матча — оба в гостях. Карагандинцы с 67 баллами идут четвертыми в конференции и претендуют на плей-офф, а столичный клуб с 47 баллами занимает четвертое место из 16 команд.

В следующих матчах 16 февраля «Сарыарка» в 17:30 по времени Нур-Султана встретится с «Югрой», а «Номад» в 18:00 сыграет с «Рубином». Регулярный чемпионат ВХЛ завершится 18 февраля, а в плей-офф выйдут 16 команд — по восемь из каждой пресс-конференции. В прошлом сезоне Кубок Петрова выиграла «Сарыарка».

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