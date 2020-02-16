«Сарыарка» отыгралась с 0:3 и победила российский клуб
Карагандинская «Сарыарка» победила российскую «Югру» в выездном матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
Карагандинская «Сарыарка» победила российскую «Югру» в выездном матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
Игра прошла сегодня, 16 февраля, в
По ходу матча «Сарыарка» уступала 0:3 и 1:4, но в итоге вырвала победу. У карагандинцев на 14-й минуте забил Владислав Никулин, на 49-й в большинстве и на 53-й — Айрат Зиазов, оформивший дубль, на 49-й — Дмитрий Михайлов, а в овертайме на 28-й секунде отличился Вадим Хлопотов. У «Югры» авторами шайб стали Егор Дугин (третья минута) и Павел Махановский (4-я), а дубль сделал Иван Захарчук (9-я, 40-я).
Отметим, что и «Югра», и «Сарыарка» уже гарантировали себе участие в
Регулярный чемпионат ВХЛ «Сарыарка» завершит 18 февраля, когда в 20:00 по времени