Форвард «Барыса» и сборной Казахстана оформил дубль в матче с 12 шайбами
Столичный «Номад» проиграл российскому «Рубину» в гостевом матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
Столичный «Номад» проиграл российскому «Рубину» в гостевом матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
Игра прошла сегодня, 16 февраля, в Тюмени и завершилась со счетом 4:8.
У «Номада» дубль оформил форвард «Барыса» и сборной Казахстана Алихан Асетов, который на восьмой минуте забил в меньшинстве, а на 22-й — в равных составах. Кроме него, на 34-й минуте отличился Валентин Разумняк, а на 37-й — Валерий Гурин, реализовавший большинство.
За «Рубин» по дублю оформили Михаил Железнов (девятая и 57-я минуты) и Денис Ячменев (20-я, 28-я), которые по одной из своих шайб провели в большинстве. В равных же составах забили Егор Бабенко (10-я), Иван Степанов (23-я), Егор Попов (24-я) и Роман Горбунов (51-я).
С 85 очками «Рубин» лидирует в конференции и досрочно вышел в
Отметим, что для «Номада» этот сезон стал первым в ВХЛ. Ранее клуб выступал в чемпионате Казахстана.