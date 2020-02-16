Форвард «Барыса» и сборной Казахстана оформил дубль в матче с 12 шайбами

Игра прошла сегодня, 16 февраля, в Тюмени и завершилась со счетом 4:8.

У «Номада» дубль оформил форвард «Барыса» и сборной Казахстана Алихан Асетов, который на восьмой минуте забил в меньшинстве, а на 22-й — в равных составах. Кроме него, на 34-й минуте отличился Валентин Разумняк, а на 37-й — Валерий Гурин, реализовавший большинство.

За «Рубин» по дублю оформили Михаил Железнов (девятая и 57-я минуты) и Денис Ячменев (20-я, 28-я), которые по одной из своих шайб провели в большинстве. В равных же составах забили Егор Бабенко (10-я), Иван Степанов (23-я), Егор Попов (24-я) и Роман Горбунов (51-я).

С 85 очками «Рубин» лидирует в конференции и досрочно вышел в плей-офф, а «Номад» с 47 баллами занимает 14-е место из 16 клубов. В заключительном матче в сезоне фарм-клуб «Барыса» 18 февраля в 20:00 по времени Нур-Султана встретится с ханты-мансийской «Югрой».