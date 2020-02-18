Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Торпедо
23
Хоккей. НХЛ
19.02
Филадельфия Флайерз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
19.02
Питтсбург Пингвинз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Авангард
53
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Витязь
51
Хоккей. НХЛ
19.02
Оттава Сенаторз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
19.02
Детройт Ред Уингз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
19.02
Сент-Луис Блюз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
19.02
Нэшвилл Предаторз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
19.02
Виннипег Джетс
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Сибирь
ОТ
12
Все события
Фоторепортажи
12Логинов выиграл спринт на ЧМ
21Самые красивые участницы чемпионата мира по биатлону
20:33 (мск), источник: Vesti.kz

«Сарыарка» завершила регулярный чемпионат ВХЛ победой над лидером

Карагандинская «Сарыарка» победила российский «Рубин» в заключительном матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Игра проходила сегодня, 18 февраля, в Тюмени и завершилась со счетом 2:0. На 12-й минуте забил Станислав Тунхузин, а на на 53-й — Дмитрий Бойчук.

Последний матч в регулярном чемпионате ВХЛ провел и «Номад», разгромно уступивший «Югре» в гостях — 1:8. Автором единственной шайбы у фарм-клуба «Барыса» стал Андрей Яковлев, забивший на 47-й минуте при счете 0:6.

Лидером второй конференции «регулярку» завершил «Рубин» (85 очков), «Сарыарка» (71) стала четвертой, а «Номад» (47) — 14-м из 16 клубов.

Отметим, что «Сарыарка», которая является действующим победителем Кубка Петрова, и выступит в плей-офф, а «Номад», дебютировавший в ВХЛ, завершил сезон.

Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
"Сарыарка" узнала соперника по первому раунду плей-офф ВХЛ
Норвежский лыжник сбил Большунова в гонке на «Ски Туре» в Швеции
Бывший вратарь «Зенита» подписал контракт с «Арсеналом»
«Логинова кинули, а я поддерживал»: жесткое выступление Тихонова
Экс-защитник сборной России по футболу стал игроком «Спартака»
«Ак Барс» в четвертый раз выиграл Восточную конференцию КХЛ
«Боруссия» принимает «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов (трансляция)
Большунов: Я зол! Сборная Норвегии борется со мной нечестно
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь