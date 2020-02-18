«Сарыарка» завершила регулярный чемпионат ВХЛ победой над лидером

Игра проходила сегодня, 18 февраля, в Тюмени и завершилась со счетом 2:0. На 12-й минуте забил Станислав Тунхузин, а на на 53-й — Дмитрий Бойчук.

Последний матч в регулярном чемпионате ВХЛ провел и «Номад», разгромно уступивший «Югре» в гостях — 1:8. Автором единственной шайбы у фарм-клуба «Барыса» стал Андрей Яковлев, забивший на 47-й минуте при счете 0:6.

Лидером второй конференции «регулярку» завершил «Рубин» (85 очков), «Сарыарка» (71) стала четвертой, а «Номад» (47) — 14-м из 16 клубов.