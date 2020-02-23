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00:34 (мск), источник: БЕЛТА

Стали известны все пары плей-офф чемпионата Беларуси

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. После того, как в поединке заключительного тура чемпионата Беларуси по хоккею «Юность-Минск» обыграла гродненский «Неман» со счетом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) окончательно определились все пары плей-офф турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Белта

Таким образом, в четвертьфинале Кубка Президента встретятся «Юность-Минск» — «Локомотив» (Орша), «Неман» (Гродно) — «Могилев», «Шахтер» (Солигорск) — «Металлург» (Жлобин), «Динамо-Молодечно» — «Гомель».

Матчи ¼ финала Кубка Президента, который вручается победителю чемпионата Беларуси, пройдут 27 и 28 февраля, а также 2, 3 и, если понадобится, 5, 7 и 9 марта. Преимущество своей площадки в этих противоборствах по итогам регулярного первенства получают «Юность», «Неман», «Шахтер» и «Динамо-Молодечно». Это значит, что первые две игры, а также, в случае надобности, пятую и седьмую эти дружины проведут на домашних аренах.

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