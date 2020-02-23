Стали известны все пары плей-офф чемпионата Беларуси

Матчи ¼ финала Кубка Президента, который вручается победителю чемпионата Беларуси, пройдут 27 и 28 февраля, а также 2, 3 и, если понадобится, 5, 7 и 9 марта. Преимущество своей площадки в этих противоборствах по итогам регулярного первенства получают «Юность», «Неман», «Шахтер» и «Динамо-Молодечно». Это значит, что первые две игры, а также, в случае надобности, пятую и седьмую эти дружины проведут на домашних аренах.