Стали известны все пары плей-офф чемпионата Беларуси

Таким образом, в четвертьфинале Кубка Президента встретятся «Юность-Минск» — «Локомотив» (Орша), «Неман» (Гродно) — «Могилев», «Шахтер» (Солигорск) — «Металлург» (Жлобин), «Динамо-Молодечно» — «Гомель».
Матчи ¼ финала Кубка Президента, который вручается победителю чемпионата Беларуси, пройдут 27 и 28 февраля, а также 2, 3 и, если понадобится, 5, 7 и 9 марта. Преимущество своей площадки в этих противоборствах по итогам регулярного первенства получают «Юность», «Неман», «Шахтер» и «Динамо-Молодечно». Это значит, что первые две игры, а также, в случае надобности, пятую и седьмую эти дружины проведут на домашних аренах.