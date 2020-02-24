«Сарыарка» снова проиграла российскому клубу в плей-офф ВХЛ
Карагандинская «Сарыарка» проиграла российской «СКА-Неве» во втором матче 1/8 финала
Карагандинская «Сарыарка» проиграла российской «СКА-Неве» во втором матче 1/8 финала
Игра прошла сегодня, 24 февраля, в
Днем ранее «СКА-Нева» также победила на своем льду — 2:0. Счет в серии до четырех побед стал 2:0 в пользу «СКА-Невы». Теперь команды проведут два матча в Караганде, которые пройдут 27 и 28 февраля и начнутся в 19:00 по времени
В регулярном чемпионате «Сарыарка» стала пятой во второй конференции, а «СКА-Нева» — третьей в первой. Карагандинцы — действующий обладатель Кубка Петрова, причем в прошлом сезоне вышли в