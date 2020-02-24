«Сарыарка» снова проиграла российскому клубу в плей-офф ВХЛ

Игра прошла сегодня, 24 февраля, в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:2. На 19-й минуте Данил Огирчук в большинстве вывел хозяев вперед, на 30-й Сергей Голоднюк восстановил равенство, но на 43-й Кирилл Петьков забросил победную шайбу.

Днем ранее «СКА-Нева» также победила на своем льду — 2:0. Счет в серии до четырех побед стал 2:0 в пользу «СКА-Невы». Теперь команды проведут два матча в Караганде, которые пройдут 27 и 28 февраля и начнутся в 19:00 по времени Нур-Султана.