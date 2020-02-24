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19:58 (мск), источник: Vesti.kz

«Сарыарка» снова проиграла российскому клубу в плей-офф ВХЛ

Карагандинская «Сарыарка» проиграла российской «СКА-Неве» во втором матче 1/8 финала плей-офф Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра прошла сегодня, 24 февраля, в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:2. На 19-й минуте Данил Огирчук в большинстве вывел хозяев вперед, на 30-й Сергей Голоднюк восстановил равенство, но на 43-й Кирилл Петьков забросил победную шайбу.

Днем ранее «СКА-Нева» также победила на своем льду — 2:0. Счет в серии до четырех побед стал 2:0 в пользу «СКА-Невы». Теперь команды проведут два матча в Караганде, которые пройдут 27 и 28 февраля и начнутся в 19:00 по времени Нур-Султана.

В регулярном чемпионате «Сарыарка» стала пятой во второй конференции, а «СКА-Нева» — третьей в первой. Карагандинцы — действующий обладатель Кубка Петрова, причем в прошлом сезоне вышли в плей-офф самыми последними.

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