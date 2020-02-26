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19:16 (мск), источник: Vesti.kz

«Торпедо» выиграло первый матч в плей-офф ВХЛ у московского клуба

«Торпедо» обыграло московскую «Звезду» в третьем матче 1/8 финала плей-офф Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: vhlru.ru

Встреча прошла сегодня, 26 февраля, в Усть-Каменогорске и завершилась со счетом 3:2 в овертайме.

Хозяева дважды уступали по ходу встречи, но каждый раз отыгрывались. Сначала счет встречи открыл Дмитрий Стулов, реализовавший большинство на 14-й минуте. Гости вернули ничью на табло еще до перерыва. На 25-й минуте Евгений Рымарев вновь вывел «Торпедо» вперел, но москвичи перевели игру в овертайм за семь секунд до окончания третьего периода. В дополнительное же время Рымарев оформил дубль и принес своей команде первую победу в этой серии.

Таким образом, «Торпедо» сократило отставание в серии до четырех побед до 1:2. Ранее «Звезда» выиграла два своих домашних матча.

Следующий матч пройдет в Усть-Каменогорске завтра, 27 февраля, в 18:30 по времени Нур-Султана.

Напомним, что «Звезда» стала победителем регулярного чемпионата, а «Торпедо» заняло восьмое место во второй конференции.

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