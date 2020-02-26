«Торпедо» выиграло первый матч в плей-офф ВХЛ у московского клуба

Хозяева дважды уступали по ходу встречи, но каждый раз отыгрывались. Сначала счет встречи открыл Дмитрий Стулов, реализовавший большинство на 14-й минуте. Гости вернули ничью на табло еще до перерыва. На 25-й минуте Евгений Рымарев вновь вывел «Торпедо» вперел, но москвичи перевели игру в овертайм за семь секунд до окончания третьего периода. В дополнительное же время Рымарев оформил дубль и принес своей команде первую победу в этой серии.