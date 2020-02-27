«Сарыарка» одержала первую победу над российским клубом в плей-офф ВХЛ

Игра прошла сегодня, 27 февраля, в Караганде и завершилась со счетом 3:2 в овертайме.

Гости открыли счет уже на третьей минуте. Затем хоккеисты «Сарыарки» отыгрались и вышли вперед — отличились Эдгарс Кулда (`27) и Константин Соколов (`31). В середине же третьего периода игроки российского клуба сравняли счет. В итоге встреча перешла в овертайм, где Кулда оформил дубль на 71-й минуте, забросив победную шайбу.

Таким образом, «Сарыарка» сократила разрыв в счете в серии до четырех побед до 1−2. Первые два матча выиграла «СКА-Нева». Следующую встречу команды проведут в Караганде завтра, 28 февраля.