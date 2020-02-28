«Сарыарка» оказалась в шаге от вылета из плей-офф ВХЛ

Игра прошла сегодня, 28 февраля, на площадке казахстанского клуба и завершилась со счетом 1:5.

У «СКА-Невы» на 31-й, 50-й и 54-й минутах забил Даниил Огирчук, оформивший хет-трик, на 23-й отличился Иван Володин, а на 38-й — Альберт Конозов. Ответить на это «Сарыарка» смогла лишь голом Дмитрия Михайлова на 44-й.

Таким образом, со счетом 3:1 в серии до четырех побед ведет «СКА-Нева». Ранее российский клуб выиграл оба матча на своей площадке (2:0, 3:1), но уступил в овертайме первой встречи в Караганде (2:3). Пятая игра серии пройдет 2 марта в Санкт-Петербурге и начнется в 22:00 по времени Нур-Султана.