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18:55 (мск), источник: Vesti.kz

«Сарыарка» оказалась в шаге от вылета из плей-офф ВХЛ

Карагандинская «Сарыарка» уступила российской «СКА-Неве» в третьем матче 1/8 финала плей-офф Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра прошла сегодня, 28 февраля, на площадке казахстанского клуба и завершилась со счетом 1:5.

У «СКА-Невы» на 31-й, 50-й и 54-й минутах забил Даниил Огирчук, оформивший хет-трик, на 23-й отличился Иван Володин, а на 38-й — Альберт Конозов. Ответить на это «Сарыарка» смогла лишь голом Дмитрия Михайлова на 44-й.

Таким образом, со счетом 3:1 в серии до четырех побед ведет «СКА-Нева». Ранее российский клуб выиграл оба матча на своей площадке (2:0, 3:1), но уступил в овертайме первой встречи в Караганде (2:3). Пятая игра серии пройдет 2 марта в Санкт-Петербурге и начнется в 22:00 по времени Нур-Султана.

В регулярном чемпионате «Сарыарка» стала пятой во второй конференции, а «СКА-Нева» — третьей в первой. Карагандинцы — действующий обладатель Кубка Петрова, причем в прошлом сезоне вышли в плей-офф самыми последними.

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