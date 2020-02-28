«Сарыарка» оказалась в шаге от вылета из плей-офф ВХЛ
Карагандинская «Сарыарка» уступила российской «СКА-Неве» в третьем матче 1/8 финала
Карагандинская «Сарыарка» уступила российской «СКА-Неве» в третьем матче 1/8 финала
Игра прошла сегодня, 28 февраля, на площадке казахстанского клуба и завершилась со счетом 1:5.
У «СКА-Невы» на 31-й, 50-й и 54-й минутах забил Даниил Огирчук, оформивший
Таким образом, со счетом 3:1 в серии до четырех побед ведет «СКА-Нева». Ранее российский клуб выиграл оба матча на своей площадке (2:0, 3:1), но уступил в овертайме первой встречи в Караганде (2:3). Пятая игра серии пройдет 2 марта в
В регулярном чемпионате «Сарыарка» стала пятой во второй конференции, а «СКА-Нева» — третьей в первой. Карагандинцы — действующий обладатель Кубка Петрова, причем в прошлом сезоне вышли в