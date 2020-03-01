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1 марта, источник: Vesti.kz

Хоккеисты «Торпедо» из Усть-Каменогорска упустили победу с 2:0 и вылетели из плей-офф ВХЛ

Усть-каменогорское «Торпедо» проиграло московской «Звезде» в пятом матче 1/8 финала и вылетело из плей-офф Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра прошла сегодня, 1 марта, в столице России и завершилась со счетом 2:3 в овертайме.

К середине третьего периода «Торпедо» вело со счетом 2:0, благодаря шайбам Сергея Шестакова на 19-й минуте и Александра Тарасова на 45-й, но «Звезда» сделала камбэк, выиграв матч и серию: на 53-й забил Даниил Лобанов, на 58-й — Евгений Каницкий, а на 64-й — Максим Рыжков.

Таким образом, «Торпедо» проиграло серию до четырех побед со счетом 1:4. На старте плей-офф казахстанский клуб дважды проиграл в Москве (2:4, 1:2 в овертайме), затем победил (3:2 в овертайме) и уступил (1:3) на своем льду.

Отметим, что «Звезда» стала победителем регулярного чемпионата, а «Торпедо» финишировало восьмым во второй конференции.

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