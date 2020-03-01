Хоккеисты «Торпедо» из Усть-Каменогорска упустили победу с 2:0 и вылетели из плей-офф ВХЛ

Игра прошла сегодня, 1 марта, в столице России и завершилась со счетом 2:3 в овертайме.

К середине третьего периода «Торпедо» вело со счетом 2:0, благодаря шайбам Сергея Шестакова на 19-й минуте и Александра Тарасова на 45-й, но «Звезда» сделала камбэк, выиграв матч и серию: на 53-й забил Даниил Лобанов, на 58-й — Евгений Каницкий, а на 64-й — Максим Рыжков.

Таким образом, «Торпедо» проиграло серию до четырех побед со счетом 1:4. На старте плей-офф казахстанский клуб дважды проиграл в Москве (2:4, 1:2 в овертайме), затем победил (3:2 в овертайме) и уступил (1:3) на своем льду.