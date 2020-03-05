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18:51 (мск), источник: Vesti.kz

«Сарыарка» всухую проиграла российскому клубу и вылетела из плей-офф ВХЛ

Карагандинская «Сарыарка» завершила выступление в плей-офф Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

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В шестом матче первого раунда казахстанская команда на своей арене уступила российской «СКА-Неве» со счетом 0:2. Гости забросили шайбы на 13-й и 55-й минутах. Отличились Григорий Ващенко и Владислав Курбатов.

Счет в серии до четырех побед стал 4−2 в пользу россиян, которые прошли во второй раунд.

Отметим, что на этой стадии ВХЛ больше не осталось представителей Казахстана. Ранее усть-каменогорское «Торпедо» вылетело в первом раунде от московской «Звезды» — 1:4, а столичный «Номад» не смог попасть в плей-офф.

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