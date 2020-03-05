«Сарыарка» всухую проиграла российскому клубу и вылетела из плей-офф ВХЛ

В шестом матче первого раунда казахстанская команда на своей арене уступила российской «СКА-Неве» со счетом 0:2. Гости забросили шайбы на 13-й и 55-й минутах. Отличились Григорий Ващенко и Владислав Курбатов.

Счет в серии до четырех побед стал 4−2 в пользу россиян, которые прошли во второй раунд.