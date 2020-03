«Быть в компании Каменского, Федорова и Буре — это круто». Большое интервью «Капитана России» Алексея Яшина

— Ну пророчили ему большую карьеру. Он был the Next one (следующий лучший игрок. — Прим. «СЭ») канадского хоккея. То есть наследник Гретцки. Я считаю, с ним вот что произошло: он получил очень серьезную травму, сломав руку. Иногда после травмы очень сложно восстановиться, в первую очередь психологически. Может быть, у него не было статистики, какую сейчас звезды выдают, но по игре на старте карьеры вопросов к нему не было. А после травмы продуктивность у него упала. Не смог себя реализовать.