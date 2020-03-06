Крамаренко покинул пост главного тренера ХК «Рязань»
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. «Рязань» по взаимной договоренности расторгла контракт с Дмитрием Крамаренко, занимавшим пост главного тренера команды, сообщается на сайте хоккейного клуба.
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. «Рязань» по взаимной договоренности расторгла контракт с Дмитрием Крамаренко, занимавшим пост главного тренера команды, сообщается на сайте хоккейного клуба.
Крамаренко возглавил «Рязань» в середине нынешнего сезона.
«Рязань» по итогам регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) набрала 40 очков в 54 матчах и заняла 32-е место в турнирной таблице, не сумев выйти в