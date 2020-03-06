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17:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Крамаренко покинул пост главного тренера ХК «Рязань»

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. «Рязань» по взаимной договоренности расторгла контракт с Дмитрием Крамаренко, занимавшим пост главного тренера команды, сообщается на сайте хоккейного клуба.

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Крамаренко возглавил «Рязань» в середине нынешнего сезона.

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«Рязань» по итогам регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) набрала 40 очков в 54 матчах и заняла 32-е место в турнирной таблице, не сумев выйти в плей-офф.

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