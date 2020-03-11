«Хумо» может провести домашние игры плей-офф ВХЛ в России

«Хумо» одержал победу над нефтекамским «Торосом» в серии первого раунда плей-офф ВХЛ и вышел в четвертьфинал Кубка Петрова в свой первый же сезон пребывания в лиге. Команда была создана в конце 2018 года, а уже летом 2019-го была заявлена в чемпионат ВХЛ.

В пресс-службе клуба отметили, что в соответствии с приказом министерства физической культуры и спорта Узбекистана все международные турниры на территории республики должны быть приостановлены в связи с угрозой распространения коронавируса.

«В связи с этим домашние матчи ¼ финала Кубка Петрова против московской “Звезды” пройдут на нейтральной территории, скорее всего в России», — говорится в сообщении на сайте клуба. «Хумо» начинает серию матчей до четырех побед по расписанию 11 марта с выездного матча в Москве.

В пресс-службе выразили сожаление, что «верным болельщикам не удастся поддержать своих любимцев на “Хумо Арене”», и призвали «узбекистанскую диаспору в России обязательно посетить исторические матчи “Хумо”».