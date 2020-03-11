«Хумо» может провести домашние игры плей-офф ВХЛ в России
ТАШКЕНТ, 11 мар — РИА Новости. Ташкентский «Хумо» проведет домашние игры четвертьфинала
ТАШКЕНТ, 11 мар — РИА Новости. Ташкентский «Хумо» проведет домашние игры четвертьфинала
«Хумо» одержал победу над нефтекамским «Торосом» в серии первого раунда
В
«В связи с этим домашние матчи ¼ финала Кубка Петрова против московской “Звезды” пройдут на нейтральной территории, скорее всего в России», — говорится в сообщении на сайте клуба. «Хумо» начинает серию матчей до четырех побед по расписанию 11 марта с выездного матча в Москве.
В
Новым коронавирусом COVID-19 в мире заражены уже более 113 тысяч человек, скончались более 4 тысяч, большинство выздоровели. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане. Вирус распространился в 110 странах мира.