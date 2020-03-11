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13:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Хумо» может провести домашние игры плей-офф ВХЛ в России

ТАШКЕНТ, 11 мар — РИА Новости. Ташкентский «Хумо» проведет домашние игры четвертьфинала плей-офф Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) с московской «Звездой» на нейтральной территории, скорее всего в России, из-за введенных ограничений в Узбекистане в связи с распространением коронавируса, сообщает пресс-служба клуба.

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«Хумо» одержал победу над нефтекамским «Торосом» в серии первого раунда плей-офф ВХЛ и вышел в четвертьфинал Кубка Петрова в свой первый же сезон пребывания в лиге. Команда была создана в конце 2018 года, а уже летом 2019-го была заявлена в чемпионат ВХЛ.

В пресс-службе клуба отметили, что в соответствии с приказом министерства физической культуры и спорта Узбекистана все международные турниры на территории республики должны быть приостановлены в связи с угрозой распространения коронавируса.

«В связи с этим домашние матчи ¼ финала Кубка Петрова против московской “Звезды” пройдут на нейтральной территории, скорее всего в России», — говорится в сообщении на сайте клуба. «Хумо» начинает серию матчей до четырех побед по расписанию 11 марта с выездного матча в Москве.

В пресс-службе выразили сожаление, что «верным болельщикам не удастся поддержать своих любимцев на “Хумо Арене”», и призвали «узбекистанскую диаспору в России обязательно посетить исторические матчи “Хумо”».

Новым коронавирусом COVID-19 в мире заражены уже более 113 тысяч человек, скончались более 4 тысяч, большинство выздоровели. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане. Вирус распространился в 110 странах мира.

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