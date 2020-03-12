Путин наградил Орденом Дружбы легендарного канадского хоккеиста Фила Эспозито.

«За укрепление дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами России и Канады наградить Орденом Дружбы Эспозито Филипа Энтони, вице-президента клуба Национальной хоккейной лиги “Тампа Бэй Лайтнинг”, гражданина Канады», — говорится в сообщении на официальном интернет-портале правовой информации.

Эспозито является членом Зала хоккейной славы и был лучшим бомбардиром хоккейной Суперсерии СССР — Канада 1972 года. За карьеру он дважды выигрывал Кубок Стэнли, 10 раз участвовал в Матче звезд и шесть раз становился лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ.