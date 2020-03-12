Путин наградил Орденом Дружбы легендарного канадского хоккеиста Фила Эспозито
Путин наградил Орденом Дружбы легендарного канадского хоккеиста Фила Эспозито.
Путин наградил Орденом Дружбы легендарного канадского хоккеиста Фила Эспозито.
Президент России Владимир Путин Орденом Дружбы двукратного обладателя Кубка Стэнли канадского
«За укрепление дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами России и Канады наградить Орденом Дружбы Эспозито Филипа Энтони,
Эспозито является членом Зала хоккейной славы и был лучшим бомбардиром хоккейной Суперсерии СССР — Канада 1972 года. За карьеру он дважды выигрывал Кубок Стэнли, 10 раз участвовал в Матче звезд и шесть раз становился лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ.