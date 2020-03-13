Американская хоккейная лига приостановила чемпионат из-за коронавируса
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Американская хоккейная лига (АХЛ) на своем официальном сайте объявила о том, что проведение регулярного чемпионата приостановлено
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Американская хоккейная лига (АХЛ) на своем официальном сайте объявила о том, что проведение регулярного чемпионата приостановлено
Как отмечается в сообщении, приоритетом является здоровье и безопасность игроков, тренеров и болельщиков.
«АХЛ продолжит следить за развитием событий и проинформирует о дальнейших изменениях», — говорится в сообщении.
Также временно прервала проведение чемпионата Юниорская хоккейная лига США. Ранее о приостановке сезона объявили НХЛ, НБА и футбольная лига MLS.