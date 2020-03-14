Чемпионат Казахстана будет приостановлен на неопределенное время

В целях обеспечения безопасности КФХ настоятельно рекомендует приостановить любые тренировочные и игровые процессы во всех субъектах по хоккею на территории Республики Казахстан. Данная рекомендация вводится с 14 марта 2020 года, предварительно на период весенних каникул общеобразовательных школ, до 5 апреля включительно.