Перенесенные в Воскресенск матчи клуба ВХЛ «Хумо» пройдут без зрителей
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Домашние матчи ташкентского «Хумо» в рамках четвертьфинальной серии
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Домашние матчи ташкентского «Хумо» в рамках четвертьфинальной серии
Ранее
«На основании постановления губернатора Московской области от 12 марта 2020 года и рекомендации организаторам спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий с числом участников менее 5 000 человек воздержаться от их проведения на территории Московской области матчи ¼ финала Кубка Петрова между командами “Хумо” (Ташкент) и “Звезда” (Москва), намеченные на 15 и 16 марта 2020 года в ЛДС “Подмосковье” им. Н. С. Эпштейна (город Воскресенск), пройдут без зрителей», — говорится в сообщении на сайте «Хумо».
После двух состоявшихся в Москве матчей серии счет равный 1−1.