Перенесенные в Воскресенск матчи клуба ВХЛ «Хумо» пройдут без зрителей

Ранее пресс-служба «Хумо» сообщала, что команда проведет домашние игры четвертьфинала Кубка Петрова на нейтральной территории, вероятно, в России, поскольку министерство физической культуры и спорта Узбекистана приостановило все международные турниры в республике в связи с угрозой распространения коронавируса. Впоследствии было объявлено, что домашние игры «Хумо» пройдут в Воскресенске.

«На основании постановления губернатора Московской области от 12 марта 2020 года и рекомендации организаторам спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий с числом участников менее 5 000 человек воздержаться от их проведения на территории Московской области матчи ¼ финала Кубка Петрова между командами “Хумо” (Ташкент) и “Звезда” (Москва), намеченные на 15 и 16 марта 2020 года в ЛДС “Подмосковье” им. Н. С. Эпштейна (город Воскресенск), пройдут без зрителей», — говорится в сообщении на сайте «Хумо».