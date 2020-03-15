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14:36 (мск), источник: Vesti.kz

Федерация хоккея Казахстана отреагировала на жалобу экс-игрока «Барыса» и наказала судей

Исполнительный директор Казахстанской федерации хоккея Андрей Сачук прокомментировал публикацию в СМИ, где игрок ХК «Алтай-Торпедо» Данияр Каиров высказывается о судействе и проблемах с трансляцией матчей плей-офф. Его слова приводит официальный сайт КФК.

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В частности, Каиров на своей странице в Instagram пожаловался на судейство в матче с «Бейбарысом». Эту запись перепостили многие его одноклубники.

Его одноклубник Семен Богачонок опубликовал видео и возмутился штрафом «5+20 минут» за удар головой.

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— После изучения всех материалов матча Спортивно-технический комитет выявил отдельные ошибки методического характера. Момент, произошедший на 34-й минуте матча «Бейбарыс» — «Алтай-Торпедо», с участием игрока «Алтая-Торпедо» Даниила Тихомирова — нарушение не подпадает под пункт Правил 3.3, удара головой не было. Произошла судейская ошибка, соответственно, оба главных арбитра будут отстранены от работы на четыре последующих матча.

Касательно трансляции матча, здесь вопрос исключительно к клубу, который по регламенту обязан организовать бесперебойную трансляцию игры. Согласно регламента, за ненадлежащее выполнение данного требования на клубы налагаются штрафы. Накануне мы обращались к клубам, к пресс-службам, с рекомендацией отнестись со всей серьезностью к организации трансляции, подключив максимальные ресурсы, так как последние матчи проводились без зрителей на трибунах арен в связи с текущей ситуацией с коронавирусом. Но, видимо, не все отнеслись к этому с должной ответственностью и серьезностью. Мы в курсе того, что трансляция неоднократно прерывалась. В отношении хоккейного клуба «Бейбарыс» будут приняты меры и наложен штраф.

Отмечу, что со следующего сезона в планах федерации централизация и улучшение качества трансляций матчей, которые будут организованы на едином портале, — заявил Сачук.

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