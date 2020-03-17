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16:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Плей-офф МХЛ приостановлен до 10 апреля из-за коронавируса

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Молодежная хоккейная лига на своем официальном сайте сообщила, что плей-офф чемпионата МХЛ-2019/2020 приостановлен до 10 апреля из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее приостановке розыгрыша чемпионата сообщила КХЛ.

«Лига соблюдает и продолжит соблюдать указания федеральных и региональных властей, направленные на предотвращение распространения пандемии COVID-19. Обо всех дальнейших решениях МХЛ будет оперативно информировать. Сроки и формат проведения дальнейших матчей серии плей-офф чемпионата МХЛ-2019/2020 будут объявлены лигой дополнительно», — говорится.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 173 тысяч человек в 152 странах, более 7 тысяч скончались.

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