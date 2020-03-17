Плей-офф МХЛ приостановлен до 10 апреля из-за коронавируса
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Молодежная хоккейная лига на своем официальном сайте сообщила, что
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Молодежная хоккейная лига на своем официальном сайте сообщила, что
Ранее приостановке розыгрыша чемпионата сообщила КХЛ.
«Лига соблюдает и продолжит соблюдать указания федеральных и региональных властей, направленные на предотвращение распространения пандемии COVID-19. Обо всех дальнейших решениях МХЛ будет оперативно информировать. Сроки и формат проведения дальнейших матчей серии
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 173 тысяч человек в 152 странах, более 7 тысяч скончались.