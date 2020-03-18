Фазель: Ежегодный конгресс IIHF будет перенесен на конец июня — начало июля

Источник: РИА "Новости"

Ежегодный конгресс обычно проходит во время проведения чемпионата мира в мае. Ранее Фазель сообщил ТАСС, что на данный момент турнир, который должен был пройти в швейцарских Цюрихе и Лозанне с 8 по 24 мая, не может состояться из-за угрозы коронавируса, но окончательное решение IIHF последует позднее.

«Мы посмотрим, что будет в Южной Корее, Японии и Китае, когда там пойдет на спад. Думаю, что нормальная ситуация там будет в июне, я надеюсь на это, — сказал он. — Это вопрос времени, скорее всего, конгресс будет в середине или конце июня, если нужно, в начале июля. Думаю, он пройдет в Цюрихе».