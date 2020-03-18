Разбивали дорогие машины, пили и дрались. Радулов и еще 5 скандальных российских хоккеистов

Пока весь хоккейный мир находится на карантине из-за пандемии коронавируса Sport24 продолжает рассказывать вам яркие истории о звездах, командах и больших матчах прошлых лет. Сегодня — компания самых скандальных российских хоккеистов 2010-х годов. Покупайте попкорн (если он еще остался в магазинах) и читайте про безбашенные поступки этих парней.

Михаил Анисин

Источник: РИА "Новости"

Вряд ли за последние десять лет в нашем хоккее был хоккеист более скандальный, чем Михаил Анисин. Главный творец первого динамовского чемпионства и один из самых маленьких хоккеистов в истории КХЛ словно магнит притягивает к себе неприятности. Впрочем, зачастую он сам их и создает. Еще до того, как Михаил попал к Олегу Знарку и выдал лучший сезон в своей карьере, он демонстрировал свой нрав. Например, посещая раздевалки команд, за которые выступал, с травматическим пистолетом. Вместе с Первышиным и Таратухиным он пел песни под гитару, находясь явно в нетрезвом состоянии. На пару со своим тренером Андреем Назаровым дрался с минскими болельщиками. Но звездный час Анисина состоялся в 2013 года в Уфе, куда его «Донбасс» приехал на выезд. На пару с одноклубником Сергеем Варламовым они подрались с охранниками местного клуба и поступили в больницу с различными травмами. Настоящей жемчужиной стала видеозапись из больницы, где буйный Анисин пытался драться с журналистами, врачами и всеми, кто попадется ему под руку. Несмотря на скромные габариты, самый скандальный российский хоккеист регулярно норовит показать свой тяжелый характер, помноженный на злоупотребление алкоголем. Поразительно, что он всякий раз находит клубы, где в него поверят и дадут новый шанс.

Николай Жердев

Источник: РИА "Новости"

«Талант не пропьешь», — гласит народная мудрость. Николай Жердев на протяжении всей своей карьеры пытается этот тезис опровергнуть. Нападающего, когда-то выбранного под четвертым номером на драфте НХЛ, трудно назвать потерянным талантом. В отличие от Никиты Филатова, также высоко задрафтованного «Коламбусом», он в НХЛ играл и играл успешно. А многие ли дисциплинированные хоккеисты, не знающие вкус алкоголя, могут похвастаться статусом двукратного чемпиона мира? Жердев может. Даже уходя в запои, он умудрялся оставаться на плаву. Трудно представить, чего мог бы добиться один из самых техничных игроков российского хоккея, если бы не бытовые проблемы. Он скандалил с женой, разбивал собственный «Бентли», терял и находил собаку и просто пил. Иногда смена обстановки и правильный тренер помогали Николаю сосредоточиться на хоккее, но всякий раз этого эффекта хватало ненадолго. Зак Паризе, Патрис Бержерон, Брент Бернс — всех их выбирали на драфте после Жердева, но они по-прежнему играют в НХЛ, а россиянин не может закрепиться даже в Высшей лиге. В середине октября Николай покинул состав «Рязани» и больше нигде не появлялся. Кажется, это конец.

Игорь Мусатов

Источник: РИА "Новости"

Пик карьеры этого форварда пришелся на весну 2011 года, когда он вместе с «Атлантом» добрался до финала Кубка Гагарина. Причем сам Мусатов забивал один гол-шедевр за другим. Однако уже через полгода Игорь обрел скандальную славу. Всего за неделю он умудрился вляпаться в два громких инцидента. Для начала он подрался с автоинспектором после грандиозной погони, которая завершилась заездом в двери ресторана. Мусатов, как и полагается, был без прав и вообще нетрезв. Прошло всего несколько дней, и он уже избивает водителя автобуса на парковке. Казалось, что бурная молодость хоккеиста закончилась в тот момент, когда он женился на двукратной олимпийской чемпионке по художественной гимнастике Евгении Канаевой. Однако хватило Мусатова всего на несколько лет тихой семейной жизни. Сначала были пьяные разборки в ночном клубе, из-за которых он лишился работы в «Авангарде», но действительно серьезные проблемы у горе-хоккеиста возникли этим летом. Уже нигде не играющего Мусатова задержали по обвинению в мошенничестве. За то, что он обставил своего компаньона по криптовалютному бизнесу на $800 тысяч, мужу Канаевой грозит реальный срок.

Дмитрий Обухов

Источник: РИА "Новости"

Казанский «Ак Барс» — не только трехкратный обладатель Кубка Гагарина, но и клуб, где на протяжении последнего десятилетия всегда находилось место скандалам. Артем Лукоянов дрался с полицейскими в клубе, жена Григория Панина сбивала человека, сидя за рулем, а сам Данис Зарипов попадался за вождение в нетрезвом виде. Но чемпионом этой внутрикомандной гонки стоит признать Дмитрия Обухова. Он тоже садился за руль пьяным, причем после задержания оказывал сопротивление стражам правопорядка. Но «прославился» Обухов из-за «дела о ромашках». В 2011 хоккеист обвинялся в изнасиловании, но в итоге был оправдан. Одна казанская барышня обвиняла Дмитрия в том, что тот после клуба вывез ее в поле, где и надругался. Весьма неожиданно в ходе расследования появился пункт о грабеже. Последняя выходка, датированная маем этого года, обошлась Дмитрию в 15 тысяч рублей. Этот штраф ему выписали за избиение девушки, чья машина перегородила дорогу автомобилю Обухова. «Ак Барс» осуждал воспитанника, расставался с ним, но в итоге все равно возвращал знакового для себя игрока образца чемпионских сезонов.

Ярослав Косов

Источник: РИА "Новости"

Самый молодой скандалист в нашем рейтинге. Косову всего 26 лет, а коллекция его «подвигов» уже выглядит внушительно. Впрочем, до определенного времени Ярослав в соответствующие хроники не попадал. Стоп-кран у него сорвало после завоевания третьего (!) Кубка Гагарина. Выиграв чемпионат КХЛ с «Ак Барсом», не самый приметный на льду форвард обратил на себя внимание пьяной выходкой. После чемпионского парада в Казани он не просто сел за руль нетрезвый, а захватил управление… такси. Причем все это он делал в торжественной форме казанской команды. «Ак Барс» по такому случаю контракт с дебоширом расторг, а через полгода аналогичную процедуру проделал другой клуб из Татарстана. «Нефтехимик» отказался от Косова после пьяного дебоша в гостинице. Продолжатся ли приключения в Челябинске, где сейчас играет Ярослав?

Александр Радулов

Источник: AP

Звезда «Далласа», отдавшая лучшие годы своей жизни КХЛ, из этого стройного круга дебоширов, мошенников и алкоголиков несколько выбивается. Хотя бы тем, что он по-прежнему играет на самом высоком уровне. Однако были в его карьере и темные пятна. Чего только стоит эпизод, когда Радулов прямо во время игры зарядил клюшкой в лицо тренеру вратарей «Салавата Юлаева». Случайно или нет — сейчас никто не скажет. На другого тренера уфимцев, Сергея Михалева, он жаловался в твиттере Евгению Малкину. Причем жалоба эта была не особо цензурная. А помните его знаменитую фразу про наш русский колхоз, когда в столице Башкирии фонтан забил прямо из-под льда? В резюме Радулова есть и огненная перепалка с Владимиром Плющевым, на тот момент главным арбитром КХЛ. Что до проблем с режимом, то спалили Александра лишь однажды, когда он вернулся в «Нэшвилл» и умудрился загудеть с Андреем Костицыным прямо в разгар плей-офф.