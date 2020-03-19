«У нас паникуют больше, чем в Канаде». Белорус был хорош в юниорской лиге Канады, но вернулся домой из-за коронавируса

Источник: Instagram

Коронавирус продолжает пугать мир. В Европе не осталось стран, где бы не были зафиксированы случаи заражения. Неприятные новости доносятся и из-за океана. В США, например, зафиксировано 6,5 тысяч инфицированных, в Канаде дела обстоят чуть получше — число заразившихся превысило отметку в 400 человек. В обеих странах коронавирус уносит и человеческие жизни.

По понятным причинам, в США и Канаде приостановлены все спортивные соревнования, взяли паузу НБА и НХЛ. Среди тех спортсменов, кто отправился в вынужденный отпуск, немало и белорусов. В юниорских лигах США и Канады выступают наши соотечественники.

Один из них — 18-летний нападающий команды «Принц-Альберт Райдерс» из Западной хоккейной лиги Канады (WHL) Илья Усов. На днях хоккеист вернулся в Минск и в интервью «Трибуне» рассказал о том, как живет Канада и североамериканский спорт в условиях коронавируса, а также поведал о своих делах.

— Думаю, еще пару недель назад ты и предположить не мог, уже в середине марта вернешься в Беларусь.

— Так я об этом не думал даже неделю назад. В четверг утром мы приехали на тренировку, начали подготовку к пятничной игре. Спокойно работали, но днем узнали, что приостановили розыгрыш НХЛ, а вместе с ним на паузу поставили все юниорские лиги США и Канады. То есть все ждали, что решат руководители НХЛ, и от этого зависели дальнейшие шаги.

— Разве до этого не было предположений, что все может повернуться именно таким образом?

— На самом деле все было очень тихо. Как уже говорил, еще в четверг утром спокойно работали, никаких разговоров не было слышно, никто ничего подобного не обсуждал. В итоге реально довольно неожиданно все произошло — хоккей поставили на паузу. Нам сказали, что на этой неделе соберутся руководители лиги, обсудят, что и как дальше делать. Но, думаю, учитывая, что страны закрывают свои границы, отменяются спортивные соревнования по всему миру, НХЛ и юниорские лиги не возобновятся еще как минимум две недели.

Что касается нашей команды, то в четверг нас отправили по домам, ничего конкретного не говорили, а вот в субботу сказали, что все могут разъезжаться, уезжать на Родину. У нас в команде белорусы, канадцы и американцы. И все отправились по домам. Мог ли я остаться там? Конечно. Нам сказали, что оставаться или уезжать на родину — это личное дело каждого. Мы посоветовались с врачами, и они нам все-таки рекомендовали уехать.

— Как вообще в команде отреагировали на такие новости?

— Естественно, все расстроились. Особенно ребята постарше, те, кто выпускается из лиги и готов идти на повышение. Никому не хотелось именно такого окончания сезона. Впрочем, есть надежда, что мы еще вернемся на плей-офф. Но пока уверенности в этом нет, не знаю, насколько это реально.

— Речь идет о паузе или все-таки есть вероятность, что сезон окончен?

— На сегодняшний день мы говорим о паузе. Но, как я уже сказал, на этой неделе руководители лиги должны собраться, обсудить и после этого принять окончательное решение. Если НХЛ решит возобновить сезон, то и нам надо будет возвращаться. Хотя, повторюсь, вряд ли в течение ближайших двух недель улечу. Нас же просто даже не пустят обратно, Канада ведь закрыла свои границы. Не страшно ли будет возвращаться? Ну, если все-таки решат возобновить чемпионаты, откроют границы, значит, все к тому времени наладится и находиться в стране будет безопасно. Так что бояться нечего.

— НХЛ и юниорские лиги из-за этой паузы несут существенные финансовые потери?

— Думаю, да. Неизвестно, когда состоится плей-офф. Еще регулярный сезон даже не закончился. Во все турниры вкладывались большие деньги. И если не продолжится сезон, то финансовые потери будут огромные.

— Когда коронавирус начал гулять по США, по Канаде, у тебя в клубе предпринимались какие-то дополнительные меры предосторожности?

— На самом деле ничего существенного. Просто лишний раз напомнили, что следует мыть руки, следить за личной гигиеной, не находиться в местах с большим скоплением народа. Все, в общем, стандартно.

Источник: Instagram

— Людей на матчах стало меньше?

— Знаю, что несколько команд в нашей лиге пару матчей провели вообще при пустых трибунах. А вот у нас все хорошо, до провинции Саскачеван, где базируется клуб, пока вирус не добрался. Поэтому и болельщики спокойно ходили на матчи. У «Принс-Альберт Райдерс» домашняя арена небольшая, вмещает три тысячи человек, но при этом до приостановки турнира постоянно собирались аншлаги, была крутая атмосфера. И в масках людей на трибунах я не видел :). Играли, и даже не было ощущения, что в США и Канаде свирепствует коронавирус.

Хотя, например, недалеко от Ванкувера было похуже, чем у нас. В провинции Британская Колумбия закрыли школы, в Онтарио поступили так же, в Альберте. Когда я уезжал, в нашем городе, в отличие от других, люди в масках не ходили. Плюс никто ничего не закрывал. У нас городок небольшой, из мест массового скопления людей можно вспомнить только ледовую арену, бассейн, кинотеатр, боулинг и несколько кафе. Но и они работали в стандартном режиме. Хотя, может, школы уже закрыли. Не знаю. Просто нашу провинцию коронавирус меньше всего в Канаде затронул.

— В магазинах скупали товары первой необходимости, продукты питания?

— Да, и у нас в городе было такое. Например, перед вылетом я хотел купить маски и антисептик, но нигде не нашел. Влажные салфетки заканчивались. Просто некоторые люди боятся того, о чем рассказывают по телевизору, стараются закупиться, чтобы потом сидеть дома. Может, бояться, что магазины закроются. Но вот что касается продуктов питания, то какого-то дефицита я не наблюдал. Всего на полках хватает. Скупают туалетную бумагу, салфетки, антисептики и маски.

— Насколько активно в новостях освещали события по этому вирусу?

— Большая часть новостей по телевидению, в интернете, конечно, посвящены коронавирусу. Особенно много начали говорить об этом, когда страны стали закрывать свои границы, когда заражались известные личности. Опять-таки, рассказывали о том, как обезопасить себя, каких мер предосторожности стоит придерживаться. Но я, если честно, начал следить за вирусом, когда игрок НБА Руди Гобер из «Юты» заразился. Было объявлено, что в НБА приостановлен сезон, и тогда мы поняли, что такая же мера может быть применена и к хоккею.

— Помнишь, Гобер потрогал все микрофоны на пресс-конференции, как будто смеясь над коронавирусом, а потом в итоге заболел.

— Не видел это, но мне рассказывали. Не знаю, карма ли это или он в другом месте подцепил. Мне кажется, можно было вести себя повнимательнее, осторожнее. А так поступил опрометчиво, и поплатился.

— Когда ты ездил на матчи в другие города, какая там была обстановка?

— Буквально за неделю до приостановки чемпионата мы ездили в Виннипег, и не скажу, что там была какая-то паника. Все спокойно, никто не придавал огромного значения коронавирусу. Все поменялось буквально за два дня, когда закрыли НБА и НХЛ.

— С другими белорусами, выступающими в юниорских лигах, общаешься?

— С теми, с кем играю, конечно. Плюс с Данилой Поливко из команды «Летбридж Харрикейнз». Он рассказывал, что в их городке Летбридж в провинции Альберта также в четверг все отменили, сказали, чтобы больше, чем по три человека в компании, не собирались. И отправили всех ребят по домам.

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— Сейчас страны по всему миру закрывают свои границы. Как считаешь, это действенная мера?

— Даже не знаю. Мне кажется, что если бы раньше сделали такие шаги, все закрыли, тогда какой-то эффект был бы, вирус бы не распространился. А сейчас закрывай не закрывай — во всех странах болезнь есть, она распространяется. Тем не менее, думаю, если следовать всем рекомендациям врачей, вовремя проверяться, тогда, возможно, через пару недель вирус уже не будет так активно распространяться, все пойдет на спад.

— По прилету в Минск проходил какие-то тесты, проверки?

— Ничего такого. В аэропорту стояли люди с радарами, чтобы измерять температуру. Они заходили и в самолет, проверяли. Но никаких тестов или еще чего-то мы не проходили.

— Где осуществлял пересадку?

— В Германии. И там людей в масках намного больше. Но мы старались находиться подальше от них, в толпу не лезли.

— Когда прибыл в Минск, наверняка уже почитал новости. Если сравнивать с Канадой, здесь паники больше?

— По-моему, да. Может, я этого раньше не ощущал, потому что на телевидении за океаном чаще говорили о событиях в США и Канаде, много внимания другим странам не уделяли. Но вот сейчас, прилетев в Минск, увидел, что тут все боятся этого коронавируса. С кем ни поговори, все боятся лишний шаг сделать, все напуганы. Хотя их понять можно — все-таки страшная болезнь, никто не хочет заразиться. Просто в Канаде, в моей провинции, к этому относились попроще. Наверное, потому, что не было официально зарегистрированных случаев. Если бы кто-то из жителей заболел, то наверняка тоже началась бы паника.

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— Из-за коронавируса были отменены и юниорский, и взрослый чемпионаты мира по хоккею. К ним готовились и белорусские сборные.

— Обидно в первую очередь за наших юниоров. Ребята в «Раубичах» готовились, многие в течение сезона жили мыслями об этом чемпионате мира. Жалко, конечно, парней. Что касается взрослого ЧМ, то плохо, что наша сборная упустила шанс проверить свои силы перед домашним чемпионатом мира. Все отменили… И, мне кажется, это больше не из-за того, что турнир планировалось провести в Швейцарии, а потому, что на ЧМ все-таки приезжают сборные с разных континентов, из стран, где распространяется коронавирус.

— Этот сезон в Канаде у тебя складывается довольно успешно: играешь много, в 58 матчах набрал 52 (22+30) очка. Огорчен, что пришлось уехать домой?

— Естественно. Но меня в данной ситуации больше волнует не личная статистика, а то, что команда в целом шла неплохо, а сейчас неизвестно, сыграем ли мы в плей-офф. Хочется прочувствовать на себе, что это такое и, конечно, выиграть чемпионат.

— Но лично своим выступлением в этом сезоне ты доволен?

— Скажем так, всегда можно лучше. Но в этом году тренер мне доверяет, и это реально придало уверенности, в каких-то компонентах мне удалось прибавить, потому и набираю очки. Да и, по сути, я нашел своего тренера. Как охарактеризую Марка Хабшайда? Считаю, если ему доверять, тренер сможет сделать классного хоккеиста из любого игрока. Да, он иногда кричит, наезжает на спортсменов, критикует их, но все всегда по делу. После этого команда играет намного лучше. Хабшайд — тиран? Если пройти через его методы, то, думаю, потом можно выдержать очень многое :).

— Расскажи о том, как протекает твоя внехоккейная жизнь в Канаде.

— Не так много времени у меня остается на отдых и какие-то развлечения. Школа, тренировка, возвращался домой в пять-шесть вечера, ужинал. И сил на что-то не оставалось. Хотя иногда ходили с ребятами в кино, в гости друг к другу, смотрели какие-то матчи, в бассейн по выходным. А так ничего особенного. В основном — хоккей.

Мне очень нравится в этой команде, городе. Никуда не хочется переезжать. Плюс тренеры мне доверяют, хорошо общаюсь с ребятами. Тем более с английским у меня уже все намного лучше, разговариваю свободно :). Семья, в которой живу, тоже нравится. Сначала заехал в одну, а через месяц переехал в другую. Просто в первой семье нас, игроков, было трое, а в другой семье — всего один. Так что переехал и живу вместе с одним партнером по команде, мамой, папой и двумя детьми — мальчиками восьми и четырех лет. Все очень дружные, всегда есть о чем пообщаться.

— В городе тебя узнают?