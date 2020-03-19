«У нас паникуют больше, чем в Канаде». Белорус был хорош в юниорской лиге Канады, но вернулся домой из-за коронавируса
Перед вылетом Илья Усов не смог купить себе маску и антисептик.
Перед вылетом Илья Усов не смог купить себе маску и антисептик.
Коронавирус продолжает пугать мир. В Европе не осталось стран, где бы не были зафиксированы случаи заражения. Неприятные новости доносятся и
По понятным причинам, в США и Канаде приостановлены все спортивные соревнования, взяли паузу НБА и НХЛ. Среди тех спортсменов, кто отправился в вынужденный отпуск, немало и белорусов. В юниорских лигах США и Канады выступают наши соотечественники.
Один из них — 18-летний нападающий команды «Принц-Альберт Райдерс» из Западной хоккейной лиги Канады (WHL) Илья Усов. На днях хоккеист вернулся в Минск и в интервью «Трибуне» рассказал о том, как живет Канада и североамериканский спорт в условиях коронавируса, а также поведал о своих делах.
— Думаю, еще пару недель назад ты и предположить не мог, уже в середине марта вернешься в Беларусь.
— Так я об этом не думал даже неделю назад. В четверг утром мы приехали на тренировку, начали подготовку к пятничной игре. Спокойно работали, но днем узнали, что приостановили розыгрыш НХЛ, а вместе с ним на паузу поставили все юниорские лиги США и Канады. То есть все ждали, что решат руководители НХЛ, и от этого зависели дальнейшие шаги.
— Разве до этого не было предположений, что все может повернуться именно таким образом?
— На самом деле все было очень тихо. Как уже говорил, еще в четверг утром спокойно работали, никаких разговоров не было слышно, никто ничего подобного не обсуждал. В итоге реально довольно неожиданно все произошло — хоккей поставили на паузу. Нам сказали, что на этой неделе соберутся руководители лиги, обсудят, что и как дальше делать. Но, думаю, учитывая, что страны закрывают свои границы, отменяются спортивные соревнования по всему миру, НХЛ и юниорские лиги не возобновятся еще как минимум две недели.
Что касается нашей команды, то в четверг нас отправили по домам, ничего конкретного не говорили, а вот в субботу сказали, что все могут разъезжаться, уезжать на Родину. У нас в команде белорусы, канадцы и американцы. И все отправились по домам. Мог ли я остаться там? Конечно. Нам сказали, что оставаться или уезжать на родину — это личное дело каждого. Мы посоветовались с врачами, и они нам
— Как вообще в команде отреагировали на такие новости?
— Естественно, все расстроились. Особенно ребята постарше, те, кто выпускается из лиги и готов идти на повышение. Никому не хотелось именно такого окончания сезона. Впрочем, есть надежда, что мы еще вернемся на
— Речь идет о паузе или
— На сегодняшний день мы говорим о паузе. Но, как я уже сказал, на этой неделе руководители лиги должны собраться, обсудить и после этого принять окончательное решение. Если НХЛ решит возобновить сезон, то и нам надо будет возвращаться. Хотя, повторюсь, вряд ли в течение ближайших двух недель улечу. Нас же просто даже не пустят обратно, Канада ведь закрыла свои границы. Не страшно ли будет возвращаться? Ну, если
— НХЛ и юниорские лиги
— Думаю, да. Неизвестно, когда состоится
— Когда коронавирус начал гулять по США, по Канаде, у тебя в клубе предпринимались
— На самом деле ничего существенного. Просто лишний раз напомнили, что следует мыть руки, следить за личной гигиеной, не находиться в местах с большим скоплением народа. Все, в общем, стандартно.
— Людей на матчах стало меньше?
— Знаю, что несколько команд в нашей лиге пару матчей провели вообще при пустых трибунах. А вот у нас все хорошо, до провинции Саскачеван, где базируется клуб, пока вирус не добрался. Поэтому и болельщики спокойно ходили на матчи. У «Принс-Альберт Райдерс» домашняя арена небольшая, вмещает три тысячи человек, но при этом до приостановки турнира постоянно собирались аншлаги, была крутая атмосфера. И в масках людей на трибунах я не видел :). Играли, и даже не было ощущения, что в США и Канаде свирепствует коронавирус.
Хотя, например, недалеко от Ванкувера было похуже, чем у нас. В провинции Британская Колумбия закрыли школы, в Онтарио поступили так же, в Альберте. Когда я уезжал, в нашем городе, в отличие от других, люди в масках не ходили. Плюс никто ничего не закрывал. У нас городок небольшой, из мест массового скопления людей можно вспомнить только ледовую арену, бассейн, кинотеатр, боулинг и несколько кафе. Но и они работали в стандартном режиме. Хотя, может, школы уже закрыли. Не знаю. Просто нашу провинцию коронавирус меньше всего в Канаде затронул.
— В магазинах скупали товары первой необходимости, продукты питания?
— Да, и у нас в городе было такое. Например, перед вылетом я хотел купить маски и антисептик, но нигде не нашел. Влажные салфетки заканчивались. Просто некоторые люди боятся того, о чем рассказывают по телевизору, стараются закупиться, чтобы потом сидеть дома. Может, бояться, что магазины закроются. Но вот что касается продуктов питания, то
— Насколько активно в новостях освещали события по этому вирусу?
— Большая часть новостей по телевидению, в интернете, конечно, посвящены коронавирусу. Особенно много начали говорить об этом, когда страны стали закрывать свои границы, когда заражались известные личности.
— Помнишь, Гобер потрогал все микрофоны на
— Не видел это, но мне рассказывали. Не знаю, карма ли это или он в другом месте подцепил. Мне кажется, можно было вести себя повнимательнее, осторожнее. А так поступил опрометчиво, и поплатился.
— Когда ты ездил на матчи в другие города, какая там была обстановка?
— Буквально за неделю до приостановки чемпионата мы ездили в Виннипег, и не скажу, что там была
— С другими белорусами, выступающими в юниорских лигах, общаешься?
— С теми, с кем играю, конечно. Плюс с Данилой Поливко из команды «Летбридж Харрикейнз». Он рассказывал, что в их городке Летбридж в провинции Альберта также в четверг все отменили, сказали, чтобы больше, чем по три человека в компании, не собирались. И отправили всех ребят по домам.
***
— Сейчас страны по всему миру закрывают свои границы. Как считаешь, это действенная мера?
— Даже не знаю. Мне кажется, что если бы раньше сделали такие шаги, все закрыли, тогда
— По прилету в Минск проходил
— Ничего такого. В аэропорту стояли люди с радарами, чтобы измерять температуру. Они заходили и в самолет, проверяли. Но никаких тестов или еще
— Где осуществлял пересадку?
— В Германии. И там людей в масках намного больше. Но мы старались находиться подальше от них, в толпу не лезли.
— Когда прибыл в Минск, наверняка уже почитал новости. Если сравнивать с Канадой, здесь паники больше?
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***
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— Обидно в первую очередь за наших юниоров. Ребята в «Раубичах» готовились, многие в течение сезона жили мыслями об этом чемпионате мира. Жалко, конечно, парней. Что касается взрослого ЧМ, то плохо, что наша сборная упустила шанс проверить свои силы перед домашним чемпионатом мира. Все отменили… И, мне кажется, это больше не
— Этот сезон в Канаде у тебя складывается довольно успешно: играешь много, в 58 матчах набрал 52 (22+30) очка. Огорчен, что пришлось уехать домой?
— Естественно. Но меня в данной ситуации больше волнует не личная статистика, а то, что команда в целом шла неплохо, а сейчас неизвестно, сыграем ли мы в
— Но лично своим выступлением в этом сезоне ты доволен?
— Скажем так, всегда можно лучше. Но в этом году тренер мне доверяет, и это реально придало уверенности, в
— Расскажи о том, как протекает твоя внехоккейная жизнь в Канаде.
— Не так много времени у меня остается на отдых и
Мне очень нравится в этой команде, городе. Никуда не хочется переезжать. Плюс тренеры мне доверяют, хорошо общаюсь с ребятами. Тем более с английским у меня уже все намного лучше, разговариваю свободно :). Семья, в которой живу, тоже нравится. Сначала заехал в одну, а через месяц переехал в другую. Просто в первой семье нас, игроков, было трое, а в другой семье — всего один. Так что переехал и живу вместе с одним партнером по команде, мамой, папой и двумя детьми — мальчиками восьми и четырех лет. Все очень дружные, всегда есть о чем пообщаться.
— В городе тебя узнают?
— Да, бывает. Город принца Альберта небольшой, все друг друга знают. И хоккей, по сути, тут единственное развлечение для людей. Поэтому игроки, в принципе, знамениты.