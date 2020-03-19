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12:50 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

«Неман» обыграл «Шахтер» и сравнял счет в полуфинальной серии плей-офф ЧБ

Гродненский «Неман» одержал важнейшую гостевую победу над солигорским «Шахтером» в очередном матче полуфинала плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею — 4:3 (в овертайме). После этого счет в серии стал равным — 2:2.

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Источник: СБ - Беларусь сегодня

На старте противостояния подопечные Сергея Пушкова, напомним, выиграли 4:2. Но затем они потерпели два поражения подряд с одинаковым счетом 0:4, чем, конечно, пошатнули веру болельщиков в свой итоговый успех. Однако вчера вечером «Неман» сломил-таки сопротивление «Шахтера» в тяжелейшем четвертом поединке. И теперь трудно отдать предпочтение какой-то из двух этих команд.

Хозяева льда по ходу отчетной встречи уступали 0:2 и 1:3. Сумели перевести выяснение отношений за пределы 60 минут основного времени. Однако в овертайме «Неман» все же дожал «горняков».

Заброшенными шайбами у команды из Гродно отметились Никита Ремезов дважды (7-я и 25-я минуты), Тимо Хильтунен (11) и Егор Степанов (63). А в составе «Шахтера» отличились Евгений Дадонов (22), Владислав Бойко (37) и Илья Камбович (48).

Причем стоит отметить действия соперников в численном преимуществе. «Шахтер» забросил в большинстве все три свои шайбы, а «Неман» — две из четырех.

После матча главный тренер гродненцев Сергей Пушков похвалил своих подопечных за характер, слаженные командные действия и игру в атаке. А рулевой «Шахтера» Юрий Файков посетовал на действия защитной линии и то, что у его подопечных не было того настроя, что в двух предыдущих играх.

Продолжение этого крайне захватывающего соперничества уже завтра в Гродно. Сегодня же пятый поединок своей полуфинальной серии проведут «Юность» и «Динамо-Молодечно». Минчане ведут в данном противостоянии 3:1, а это значит, что в случае сегодняшней виктории они завоюют путевку в финал.

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