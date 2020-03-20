«Сарыарка» рассталась с главным тренером и поблагодарила его за Кубок Петрова
Карагандинская «Сарыарка» на официальном сайте объявила о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон с главным тренером Леонидом Тамбиевым.
Карагандинская «Сарыарка» на официальном сайте объявила о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон с главным тренером Леонидом Тамбиевым.
Латвийский специалист принял клуб во второй раз в карьере в ноябре 2018 года.
В прошлом сезоне «Сарыарка» под его руководством стала чемпионом ВХЛ, а в текущем вылетела в первом раунде
«ХК “Сарыарка” благодарит Леонида Григорьевича за сотрудничество, и, конечно, за Кубок Петрова! Желаем дальнейших успехов, крепкого здоровья и громких побед, профессионального роста в будущем», — говорится в сообщении клуба.
Кто станет новым главным тренером «Сарыарки», пока не уточняется. Неизвестно, и где продолжит карьеру сам Тамбиев.