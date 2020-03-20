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14:19 (мск), источник: Vesti.kz

«Сарыарка» рассталась с главным тренером и поблагодарила его за Кубок Петрова

Карагандинская «Сарыарка» на официальном сайте объявила о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон с главным тренером Леонидом Тамбиевым.

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Латвийский специалист принял клуб во второй раз в карьере в ноябре 2018 года.

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В прошлом сезоне «Сарыарка» под его руководством стала чемпионом ВХЛ, а в текущем вылетела в первом раунде плей-офф.

«ХК “Сарыарка” благодарит Леонида Григорьевича за сотрудничество, и, конечно, за Кубок Петрова! Желаем дальнейших успехов, крепкого здоровья и громких побед, профессионального роста в будущем», — говорится в сообщении клуба.

Кто станет новым главным тренером «Сарыарки», пока не уточняется. Неизвестно, и где продолжит карьеру сам Тамбиев.

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