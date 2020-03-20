«Сарыарка» рассталась с главным тренером и поблагодарила его за Кубок Петрова

Латвийский специалист принял клуб во второй раз в карьере в ноябре 2018 года.

В прошлом сезоне «Сарыарка» под его руководством стала чемпионом ВХЛ, а в текущем вылетела в первом раунде плей-офф.

«ХК “Сарыарка” благодарит Леонида Григорьевича за сотрудничество, и, конечно, за Кубок Петрова! Желаем дальнейших успехов, крепкого здоровья и громких побед, профессионального роста в будущем», — говорится в сообщении клуба.