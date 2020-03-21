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13:26 (мск), источник: ТАСС

Вице-президент Федерации хоккея Канады отстранен за нарушение антидопинговых правил

ТАСС, 21 марта. Спортивный арбитражный суд (CAS) отстранил вице-президента Федерации хоккея Канады Скотта Сэлмонда от любой деятельности, связанной с хоккеем, до 31 мая. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

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Сэлмонд был признан виновным в нарушении антидопинговых правил. В декабре 2017 года он помешал взять образец мочи у одного из игроков сборной Канады на российском этапе Евротура — Кубке Первого канала. IIHF дисквалифицировала Сэлмонда на один год, однако канадец подал апелляцию в CAS. В то же время Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обратилось в CAS с просьбой увеличить отстранение до двух лет.

CAS отклонил апелляцию Сэлмонда и удовлетворил запрос WADA. Таким образом, срок его отстранения истечет 31 мая 2020 года.

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«Уникальность этого случая побудила IIHF отложить объявление о дисквалификации до решения апелляционной инстанции, — сказал президент IIHF Рене Фазель. — Мы не ожидали, что это займет столько времени, однако мы согласны с решением CAS».

«IIHF считает, что все официальные лица должны быть привлечены к тому же уровню ответственности, какого придерживаются игроки, участвующие в чемпионате мира и Олимпийских играх, — добавил Фазель. — Для борьбы с допингом в спорте крайне важно, чтобы все заинтересованные стороны, от игроков до тренеров и официальных лиц, поддерживали и проявляли максимальное уважение в отношении антидопинговых мер, которые были приняты IIHF и WADA».

Кубок Первого канала 2017 года прошел с 13 по 17 декабря в Москве, одна встреча состоялась в Праге. Помимо традиционных участников Евротура (сборных России, Швеции, Финляндии и Чехии) в турнире выступили команды Канады и Южной Кореи. Победителем этапа стала сборная России.
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