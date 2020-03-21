Вице-президент Федерации хоккея Канады отстранен за нарушение антидопинговых правил

Сэлмонд был признан виновным в нарушении антидопинговых правил. В декабре 2017 года он помешал взять образец мочи у одного из игроков сборной Канады на российском этапе Евротура — Кубке Первого канала. IIHF дисквалифицировала Сэлмонда на один год, однако канадец подал апелляцию в CAS. В то же время Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обратилось в CAS с просьбой увеличить отстранение до двух лет.

CAS отклонил апелляцию Сэлмонда и удовлетворил запрос WADA. Таким образом, срок его отстранения истечет 31 мая 2020 года.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--90b39926ebba24e7b60a" data-vnd="90b39926ebba24e7b60a" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=90b39926ebba24e7b60a" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Уникальность этого случая побудила IIHF отложить объявление о дисквалификации до решения апелляционной инстанции, — сказал президент IIHF Рене Фазель. — Мы не ожидали, что это займет столько времени, однако мы согласны с решением CAS».

«IIHF считает, что все официальные лица должны быть привлечены к тому же уровню ответственности, какого придерживаются игроки, участвующие в чемпионате мира и Олимпийских играх, — добавил Фазель. — Для борьбы с допингом в спорте крайне важно, чтобы все заинтересованные стороны, от игроков до тренеров и официальных лиц, поддерживали и проявляли максимальное уважение в отношении антидопинговых мер, которые были приняты IIHF и WADA».