Вице-президент Федерации хоккея Канады отстранен за нарушение антидопинговых правил
ТАСС, 21 марта. Спортивный арбитражный суд (CAS) отстранил
ТАСС, 21 марта. Спортивный арбитражный суд (CAS) отстранил
Сэлмонд был признан виновным в нарушении антидопинговых правил. В декабре 2017 года он помешал взять образец мочи у одного из игроков сборной Канады на российском этапе Евротура — Кубке Первого канала. IIHF дисквалифицировала Сэлмонда на один год, однако канадец подал апелляцию в CAS. В то же время Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обратилось в CAS с просьбой увеличить отстранение до двух лет.
CAS отклонил апелляцию Сэлмонда и удовлетворил запрос WADA. Таким образом, срок его отстранения истечет 31 мая 2020 года.
«Уникальность этого случая побудила IIHF отложить объявление о дисквалификации до решения апелляционной инстанции, — сказал президент IIHF Рене Фазель. — Мы не ожидали, что это займет столько времени, однако мы согласны с решением CAS».
«IIHF считает, что все официальные лица должны быть привлечены к тому же уровню ответственности, какого придерживаются игроки, участвующие в чемпионате мира и Олимпийских играх, — добавил Фазель. — Для борьбы с допингом в спорте крайне важно, чтобы все заинтересованные стороны, от игроков до тренеров и официальных лиц, поддерживали и проявляли максимальное уважение в отношении антидопинговых мер, которые были приняты IIHF и WADA».