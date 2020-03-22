Людучин: Нам сказали, что за апрель не заплатят, я покинул «Арлан»

Источник: РИА "Новости"

Людучин подписал контракт с казахстанским клубом в начале сезона. «Арлан» в сезоне-2019/20 выиграл регулярный чемпионат Казахстана, Людучин в 42 играх набрал 32 очка (15 шайб +17 передач). Казахстанская федерация хоккея (КФХ) 17 марта приняла решение считать сезон завершенным без определения победителя и настоятельно рекомендовала клубам исполнить обязательства по всем контрактам игроков, тренеров и персонала команд по выплате заработных плат и премиального фонда.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--4af28833d00634c2ed4b" data-vnd="4af28833d00634c2ed4b" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=4af28833d00634c2ed4b" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Из-за досрочного окончания сезона мой контракт закончился. Несмотря на рекомендации, руководители клубов сказали игрокам, что за апрель никаких выплат не будет, хотя хоккеисты были готовы тренироваться и играть. Понятно, что коронавирус — это опасная вещь, безопасность всех выходит на первый план, но почему не выплатить то, что положено по контрактам, почему мы должны страдать? Мы бы спокойно доиграли чемпионат», — сказал Людучин по телефону.

В прошлом сезоне Людучин играл в Азиатской хоккейной лиге за южнокорейский клуб «Хай 1», провёл 27 игр и набрал 31 очко (9 голов + 22 результативные передачи). Ранее он выступал в КХЛ за московский «Спартак», нижнекамский «Нефтехимик», ярославский «Локомотив», нижегородское «Торпедо», «Сочи» и ханты-мансийскую «Югру». В 382 играх в КХЛ Людучин записал себе в актив 163 очка (78+85).