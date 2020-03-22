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11:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Людучин: Нам сказали, что за апрель не заплатят, я покинул «Арлан»

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости, Сергей Астахов. Российский хоккеист Роман Людучин сообщил РИА Новости, что игрокам в чемпионате Казахстана не выплатят зарплату за апрель, и что он покинул клуб «Арлан».

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Источник: РИА "Новости"

Людучин подписал контракт с казахстанским клубом в начале сезона. «Арлан» в сезоне-2019/20 выиграл регулярный чемпионат Казахстана, Людучин в 42 играх набрал 32 очка (15 шайб +17 передач). Казахстанская федерация хоккея (КФХ) 17 марта приняла решение считать сезон завершенным без определения победителя и настоятельно рекомендовала клубам исполнить обязательства по всем контрактам игроков, тренеров и персонала команд по выплате заработных плат и премиального фонда.

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«Из-за досрочного окончания сезона мой контракт закончился. Несмотря на рекомендации, руководители клубов сказали игрокам, что за апрель никаких выплат не будет, хотя хоккеисты были готовы тренироваться и играть. Понятно, что коронавирус — это опасная вещь, безопасность всех выходит на первый план, но почему не выплатить то, что положено по контрактам, почему мы должны страдать? Мы бы спокойно доиграли чемпионат», — сказал Людучин по телефону.

В прошлом сезоне Людучин играл в Азиатской хоккейной лиге за южнокорейский клуб «Хай 1», провёл 27 игр и набрал 31 очко (9 голов + 22 результативные передачи). Ранее он выступал в КХЛ за московский «Спартак», нижнекамский «Нефтехимик», ярославский «Локомотив», нижегородское «Торпедо», «Сочи» и ханты-мансийскую «Югру». В 382 играх в КХЛ Людучин записал себе в актив 163 очка (78+85).

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 234 тысяч человек, почти 10 тысяч скончались. В России, по последним данным, 253 заболевших.

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