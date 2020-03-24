Канадская хоккейная лига отменила плей-офф и Memorial Cup из-за вируса

«К сожалению, учитывая текущую ситуацию, все еще существует слишком много рисков и неопределенности, чтобы продолжать сезон с чистой совестью. Лиги гордятся тем, что предоставляют наилучшие условия для наших игроков, как на льду, так и за его пределами, обеспечивая им и всем заинтересованным сторонам здоровье и безопасность. Мы с нетерпением ждем следующий сезон и новый Memorial Cup, запланированный на май 2021 года», — говорится в заявлении.