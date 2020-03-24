Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
62
Хоккей. НХЛ
12.03
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
12.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
17Лидер начал с нулей
23Ответ ЦСКА и победа «Спартака»: эмоции дерби в кадрах
11:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Канадская хоккейная лига отменила плей-офф и Memorial Cup из-за вируса

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Канадская хоккейная лига (CHL), включающая в себя три региональных чемпионата — Главную юниорскую лигу Квебека (QMJHL), Хоккейную лигу Онтарио (OHL) и Западную хоккейную лигу (WHL), приняла решение отменить плей-офф и Мемориальный кубок (Memorial Cup) в связи с пандемией коронавируса, сообщается на сайте CHL.

Наверх

Memorial Cup должен был состояться в канадской Келоуне с 22 по 31 мая. Ранее CHL приостановила регулярный чемпионат.

«К сожалению, учитывая текущую ситуацию, все еще существует слишком много рисков и неопределенности, чтобы продолжать сезон с чистой совестью. Лиги гордятся тем, что предоставляют наилучшие условия для наших игроков, как на льду, так и за его пределами, обеспечивая им и всем заинтересованным сторонам здоровье и безопасность. Мы с нетерпением ждем следующий сезон и новый Memorial Cup, запланированный на май 2021 года», — говорится в заявлении.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В мире зафиксировано уже более 334 тысяч случаев заражения в 189 странах, около 14,6 тысячи человек скончались.

 Коня на скаку остановит: нежная фигуристка похитила сердце игрока ЦСКА
Главный трофей Алвеса: восхитительная супруга легенды 'Барселоны'
Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 23 марта
«Не можем понять, что происходит»: Хабиб — о бое с Фергюсоном
Нападающий «Сочи» Кокорин признан лучшим футболистом марта в РПЛ
СМИ: Япония готова к тому, чтобы отложить Олимпиаду в Токио
Чемпион мира и победитель ОИ в Лондоне заболел коронавирусом
Президент «Урала» предложил обнулить чемпионат России по футболу
Месси и Карпин приняли участие в кампании ВОЗ и ФИФА (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь