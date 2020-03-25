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20:17 (мск), источник: Чемпионат.com

Хоккеист Дьяков дисквалифицирован ИИХФ за употребление кокаина

Известный российский защитник Кирилл Дьяков дисквалифицирован Международной федерацией хоккея за употребление допинга, информирует официальный сайт ИИХФ.

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Срок дисквалификации составил 15 месяцев, отчёт которым начался со 2 ноября 2019 года. Срок окончания дисквалификации — февраль 2021 года.

26-летний хоккеист сдал положительную пробу на наркотик кокаин, который входит в число запрещённых препаратов. Допинг-тест был проведён 2 ноября 2019 года. Игрок полностью признал свою вину и отказался от дальнейшего разбирательства. Поскольку игрок впервые был замечен за нарушением допинг-правил и не использовал запрещённые средства для улучшения спортивных результатов, ему было назначено сравнительно мягкое наказание.

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