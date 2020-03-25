Хоккеист Дьяков дисквалифицирован ИИХФ за употребление кокаина
Известный российский защитник Кирилл Дьяков дисквалифицирован Международной федерацией хоккея за употребление допинга, информирует официальный сайт ИИХФ.
Известный российский защитник Кирилл Дьяков дисквалифицирован Международной федерацией хоккея за употребление допинга, информирует официальный сайт ИИХФ.
Срок дисквалификации составил 15 месяцев, отчёт которым начался со 2 ноября 2019 года. Срок окончания дисквалификации — февраль 2021 года.
26-летний хоккеист сдал положительную пробу на наркотик кокаин, который входит в число запрещённых препаратов.