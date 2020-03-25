Хоккеиста молодежной сборной Казахстана из системы «Барыса» дисквалифицировали за допинг

Как отмечается, срок дисквалификации 19-летнего защитника рассчитан до 8 февраля 2021 года. Игрок сдал допинг-тест, выявивший у него мельдоний, в ноябре 2019 года во внесоревновательный период в рамках пула тестирования молодежной сборной Казахстана (игроки не старше 20 лет).

Также отмечается, что игрок объяснил попадание препарата в организм тем, что проходил летом курс лечения в обычной клинике, но не уведомил медицинский персонал, что является спортсменом, на которого распространяется действие кодекса Всемирного антидопингового агентства (WADA). IIHF счел нарушение антидопинговых правил неумышленным, но при этом игрок отказался от своего права на дисциплинарное разбирательство и согласился с дисквалификацией.