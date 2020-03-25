Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
62
Хоккей. НХЛ
12.03
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
12.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
12Спортсмены, заразившиеся коронавирусом
23Ответ ЦСКА и победа «Спартака»: эмоции дерби в кадрах
20:31 (мск), источник: Vesti.kz

Хоккеиста молодежной сборной Казахстана из системы «Барыса» дисквалифицировали за допинг

Хоккеист «Снежных Барсов», молодежной команды казахстанского «Барыса», Владислав Никифоров дисквалифицирован на 15 месяцев за употребление запрещенного препарата мельдония, сообщает P-Cпорт со ссылкой на официальный сайт Международной федерации хоккея (IIHF).

Наверх

Как отмечается, срок дисквалификации 19-летнего защитника рассчитан до 8 февраля 2021 года. Игрок сдал допинг-тест, выявивший у него мельдоний, в ноябре 2019 года во внесоревновательный период в рамках пула тестирования молодежной сборной Казахстана (игроки не старше 20 лет).

Также отмечается, что игрок объяснил попадание препарата в организм тем, что проходил летом курс лечения в обычной клинике, но не уведомил медицинский персонал, что является спортсменом, на которого распространяется действие кодекса Всемирного антидопингового агентства (WADA). IIHF счел нарушение антидопинговых правил неумышленным, но при этом игрок отказался от своего права на дисциплинарное разбирательство и согласился с дисквалификацией.

Кроме того, IIHF отстранила на два года 30-летнего канадского форварда Майкла Бадда, выступающего в низших дивизионах чемпионата Германии, за употребление кокаина. Канадский хоккеист сможет вернуться на лед после 5 декабря 2021 года.

МакГрегор пожертвует миллион евро на борьбу с коронавирусом
Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 25 марта
Медведев: Разговоры о досрочном завершении РПЛ нецелесообразны
Лучший сезон Ковальчука в НХЛ. Пристыдил Кросби и забил 52 гола
Роналду решил уйти из «Ювентуса» и получил два предложения
Мэр Бергамо: Матч ЛЧ «Аталанта» — «Валенсия» стал биобомбой
«Зенит» взыскал с болельщика более 600 тыс. за выбегание на поле
Кто та российская лыжница, которая рвется в сборную Белоруссии
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь