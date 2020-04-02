Финальная серия Кубка Президента по хоккею набирает обороты

В том, что финальная серия будет напряженной, накануне ее старта мало кто сомневался. В регулярном чемпионате в нынешнем сезоне команды встречались десять раз. Пять раз победа осталась за «Юностью», столько же раз выиграли хоккеисты «Шахтера». В стартовых матчах решающей серии, несмотря на то, что у минчан была фора во времени на подготовку к ним, команды вновь обменялись победами. Перед переездом в Солигорск игроки «Шахтера» не скрывали: в домашних поединках хотели создать преимущество над соперником, обыграв его дважды. С задачей‑максимум не справились.



В третьем матче финальной серии команды определили победителя лишь в овертайме: солигорчане открыли счет благодаря голу Романа Достанко, но позволили «Юности» сравнять его — отличился Михаил Стефанович. Минчане могли оформить победу и в основное время, но Иван Дроздов не реализовал буллит. В овертайме уже солигорчане не воспользовались шансами забросить в большинстве — точку в поединке поставил Михаил Стефанович, оформив дубль, он вывел «Юность» вперед в серии.



После рулевой минчан Александр Макрицкий отмечал, что матч складывался непросто для обеих команд, а главный тренер солигорчан Юрий Файков упрекал игроков своей команды в беззубости: «В овертайме три раза в пустые ворота у нас попасть не могут люди, ну о чем мы говорим?» Удалось ли «Шахтеру» решить вопросы с реализацией и вновь догнать действующих чемпионов в серии, стало известно вчера поздно вечером.