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14:47 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Финальная серия Кубка Президента по хоккею набирает обороты

Финальный раунд Кубка Президента по хоккею выходит на финишную прямую. Вчера вечером «Шахтер» и «Юность» сыграли в Солигорске четвертый матч серии до четырех побед. А перед этим минчане в овертайме вырвали победу у хозяев льда и повели в серии — 2:1.

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Источник: СБ - Беларусь сегодня

В том, что финальная серия будет напряженной, накануне ее старта мало кто сомневался. В регулярном чемпионате в нынешнем сезоне команды встречались десять раз. Пять раз победа осталась за «Юностью», столько же раз выиграли хоккеисты «Шахтера». В стартовых матчах решающей серии, несмотря на то, что у минчан была фора во времени на подготовку к ним, команды вновь обменялись победами. Перед переездом в Солигорск игроки «Шахтера» не скрывали: в домашних поединках хотели создать преимущество над соперником, обыграв его дважды. С задачей‑максимум не справились.

В третьем матче финальной серии команды определили победителя лишь в овертайме: солигорчане открыли счет благодаря голу Романа Достанко, но позволили «Юности» сравнять его — отличился Михаил Стефанович. Минчане могли оформить победу и в основное время, но Иван Дроздов не реализовал буллит. В овертайме уже солигорчане не воспользовались шансами забросить в большинстве — точку в поединке поставил Михаил Стефанович, оформив дубль, он вывел «Юность» вперед в серии.

После рулевой минчан Александр Макрицкий отмечал, что матч складывался непросто для обеих команд, а главный тренер солигорчан Юрий Файков упрекал игроков своей команды в беззубости: «В овертайме три раза в пустые ворота у нас попасть не могут люди, ну о чем мы говорим?» Удалось ли «Шахтеру» решить вопросы с реализацией и вновь догнать действующих чемпионов в серии, стало известно вчера поздно вечером.

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Противостояние команд продолжится уже завтра на льду «Чижовка‑Арены». Следующие встречи, если это потребуется, команды проведут 5 апреля в Солигорске и 7 апреля в Минске.

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