Казахстанский клуб расстался с бывшим вратарем «Барыса»

32-летний Мальгин перешел в «Алматы» прошлым летом из «Барыса», в системе которого выступал с 2013-го. Также в карьере воспитанника Усть-Каменогорска были «Арлан», «Сарыарка», «Иртыш» и родное «Торпедо».

С 2015 по 2018 год Мальгин провел за «Барыс» шесть матчей в КХЛ, в которых пропустил девять шайб и отразил 123 броска. С «Номадом» и «Иртышом» он становился чемпионом страны, а в 2015, 2016 и 2017 годах был в заявке сборной Казахстана на чемпионатах мира, но выходил на лед только один раз.