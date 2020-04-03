Казахстанский клуб расстался с бывшим вратарем «Барыса»
Бывший вратарь «Барыса» и сборной Казахстана Дмитрий Мальгин покинул «Алматы», сообщает «Шайба.kz».
Бывший вратарь «Барыса» и сборной Казахстана Дмитрий Мальгин покинул «Алматы», сообщает «Шайба.kz».
В прошедшем сезоне Мальгин провел 27 матчей, отразив 91,6 процентов бросков при коэффициенте надежности 2,18. В каком клубе продолжит карьеру хоккеист, пока неизвестно.
32-летний Мальгин перешел в «Алматы» прошлым летом из «Барыса», в системе которого выступал с 2013-го. Также в карьере воспитанника
С 2015 по 2018 год Мальгин провел за «Барыс» шесть матчей в КХЛ, в которых пропустил девять шайб и отразил 123 броска. С «Номадом» и «Иртышом» он становился чемпионом страны, а в 2015, 2016 и 2017 годах был в заявке сборной Казахстана на чемпионатах мира, но выходил на лед только один раз.