Казахстанский клуб расстался с российским тренером
Исполняющий обязанности главного тренера «Горняка» Александр Рожков покинул рудненский клуб, сообщает «Шайба.kz».
Исполняющий обязанности главного тренера «Горняка» Александр Рожков покинул рудненский клуб, сообщает «Шайба.kz».
Клуб из Костанайской области 62-летний россиянин возглавил в начале февраля, сменив ушедшего в «Южный Урал» соотечественника Евгения Зиновьева. По итогам регулярного чемпионата Казахстана «Горняк» занял девятое место и не смог выйти в
В качестве игрока Рожков провел 12 сезонов в родном «Тракторе». Как тренер он работал в «Спутнике», «Челмете», «Газовике», «Мечеле» и «Тракторе».