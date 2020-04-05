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15:32 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский клуб расстался с российским тренером

Исполняющий обязанности главного тренера «Горняка» Александр Рожков покинул рудненский клуб, сообщает «Шайба.kz».

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Клуб из Костанайской области 62-летний россиянин возглавил в начале февраля, сменив ушедшего в «Южный Урал» соотечественника Евгения Зиновьева. По итогам регулярного чемпионата Казахстана «Горняк» занял девятое место и не смог выйти в плей-офф.

В качестве игрока Рожков провел 12 сезонов в родном «Тракторе». Как тренер он работал в «Спутнике», «Челмете», «Газовике», «Мечеле» и «Тракторе».

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