Казахстанский клуб расстался с российским тренером

Клуб из Костанайской области 62-летний россиянин возглавил в начале февраля, сменив ушедшего в «Южный Урал» соотечественника Евгения Зиновьева. По итогам регулярного чемпионата Казахстана «Горняк» занял девятое место и не смог выйти в плей-офф.