Хоккеист «Кузнецких медведей» будет переведен из реанимации

22 марта автомобиль, которым управлял Фростов, попал в ДТП в Новокузнецке: водитель не справился с управлением, машина перевернулась и улетела в реку. Как сообщал РИА Новости главный тренер «Кузнецких медведей» Александр Китов, Фростов был госпитализирован и находился в тяжелом состоянии.

Как сообщил источник агентства, все это время хоккеист находился в реанимации. Сейчас его жизни уже ничего не угрожает, Фростов находится в сознании и во вторник будет переведен в общую палату.