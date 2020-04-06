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16:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хоккеист «Кузнецких медведей» будет переведен из реанимации

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Нападающий клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Кузнецкие медведи» Михаил Фростов во вторник будет переведен из реанимации в обычную палату, его жизни ничего не угрожает, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

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22 марта автомобиль, которым управлял Фростов, попал в ДТП в Новокузнецке: водитель не справился с управлением, машина перевернулась и улетела в реку. Как сообщал РИА Новости главный тренер «Кузнецких медведей» Александр Китов, Фростов был госпитализирован и находился в тяжелом состоянии.

Как сообщил источник агентства, все это время хоккеист находился в реанимации. Сейчас его жизни уже ничего не угрожает, Фростов находится в сознании и во вторник будет переведен в общую палату.

Фростов выступает за «Кузнецких медведей» с прошлого сезона и является ассистентом капитана. В регулярном чемпионате МХЛ сезона-2019/20 он провел 56 матчей и набрал 10 очков (2+8).

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