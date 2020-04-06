«Вы — предатели!» Как армейцы Буре и Фетисов сыграли за «Спартак» и попали под гнев министра обороны

Источник: Sport24

Ноябрь 1994-го — один из самых ярких отрезков в хоккейной истории России 90-х. В НХЛ был объявлен локаут, и на родину вернулись десятки звезд. Вернулись, чтобы собраться в команду и устроить турне по городам страны, в каждом из которых собирали аншлаг.

«Многие внутри страны не хотели, чтобы игроки НХЛ приехали. Мы проделали огромную работу — старался найти спонсоров в Америке, а мне говорили, что это невозможно. Мы сидели на телефоне и пытались убедить Могильного, Федорова, Буре. Если бы я сказал Могильному пару месяцев назад, что он сыграет в Новосибирске и забьет три гола, он бы назвал меня сумасшедшим. Я постоянно с ним общался и смог убедить — он счастлив, что вернулся. Они все нормальные, чистые ребята», — рассказывал тогда Вячеслав Фетисов в интервью программе «Час пик», расшифрованной на днях коллегами из Sports.ru.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=274566069&id=171220075&hash=a299759d92a8a058&hd=2" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Команда «Звезды России» по-разному разбиралась с соперниками. «Спартак», ЦСКА и нижегородское «Торпедо» были обыграны со вполне адекватными результатами 5:4, 5:4, 6:5, а вот «Магнитке» и «Сибири» не повезло больше — 11:2 и 17:6. Вы удивитесь, но один матч «дрим-тим» даже проиграла. Случилось это в Ярославле, где местное «Торпедо» преподнесло сенсацию, несмотря на отсутствие вызванных в сборную страны Дмитрия Красоткина и Андрея Тарасенко. Хозяева воспользовались расслабленностью соперника и победили со счетом 5:4.

Не ожидавшие подобного развития событий Фетисов, Буре и компания в конце матча заставили арбитров оставить «Торпедо» в меньшинстве, затребовав замер клюшки у форварда Вячеслава Курочкина, а сразу после игры стали требовать реванша, вот только в календаре чемпионата Межнациональной хоккейной лиги свободных «окон» для этого не осталось. Но звездам нужно было отомстить, и ради этого они были готовы на многое. Через несколько дней ярославцев ждал выездной матч против «Спартака», а коренные армейцы Фетисов, Буре, Могильный подписали «нулевые» (без заработной платы) контракты с красно-белыми и вышли на лед. Впрочем, спустя годы Буре озвучивал другую версию того, почему он надел форму с ромбиком на груди:

«Я давно дружу с Борисом Громовым. Генерал-полковник, Герой Советского Союза, командующий армией, руководил выводом советских войск из Афганистана. На тот момент он был замминистра обороны. И вот говорит: «Я хочу провести благотворительный матч, собрать деньги ребятам-афганцам».

Руководитель «Спартака» Гелани Товбулатов предлагает: «Пусть ребята — Буре, Могильный, Фетисов — сыграют в чемпионате за мой клуб, а всю выручку мы отдадим ветеранам».

Месть удалась — «Спартак» победил 4:2, Буре оформил дубль, Фетисов и Могильный отдали по результативной передаче.

А после финальной сирены в подтрибунном помещении журналисты спросили у Павла, зачем он согласился на контракт с красно-белыми. «Это был матч-реванш за поражение от “Торпедо” в Ярославле», — ответила Русская Ракета. Спасать ситуацию бросился находившийся неподалеку Могильный: «Ты что, Павел?! Наше участие в матче было для оказания помощи ветеранам Афгана».

Но это были не все проблемы звезд. «Спартаковская» форма на воспитанниках ЦСКА вызвала гнев у тогдашнего Министра обороны России Павла Грачева — гнев, который со спортивной точки зрения выглядел вполне справедливо.