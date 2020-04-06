«Вы — предатели!» Как армейцы Буре и Фетисов сыграли за «Спартак» и попали под гнев министра обороны
Удивительная история из середины 90-х.
Удивительная история из середины 90-х.
Ноябрь 1994-го — один из самых ярких отрезков в хоккейной истории России 90-х. В НХЛ был объявлен локаут, и на родину вернулись десятки звезд. Вернулись, чтобы собраться в команду и устроить турне по городам страны, в каждом из которых собирали аншлаг.
«Многие внутри страны не хотели, чтобы игроки НХЛ приехали. Мы проделали огромную работу — старался найти спонсоров в Америке, а мне говорили, что это невозможно. Мы сидели на телефоне и пытались убедить Могильного, Федорова, Буре. Если бы я сказал Могильному пару месяцев назад, что он сыграет в Новосибирске и забьет три гола, он бы назвал меня сумасшедшим. Я постоянно с ним общался и смог убедить — он счастлив, что вернулся. Они все нормальные, чистые ребята», — рассказывал тогда Вячеслав Фетисов в интервью программе «Час пик», расшифрованной на днях коллегами из Sports.ru.
Команда «Звезды России»
Не ожидавшие подобного развития событий Фетисов, Буре и компания в конце матча заставили арбитров оставить «Торпедо» в меньшинстве, затребовав замер клюшки у форварда Вячеслава Курочкина, а сразу после игры стали требовать реванша, вот только в календаре чемпионата Межнациональной хоккейной лиги свободных «окон» для этого не осталось. Но звездам нужно было отомстить, и ради этого они были готовы на многое. Через несколько дней ярославцев ждал выездной матч против «Спартака», а коренные армейцы Фетисов, Буре, Могильный подписали «нулевые» (без заработной платы) контракты с
«Я давно дружу с Борисом Громовым.
Руководитель «Спартака» Гелани Товбулатов предлагает: «Пусть ребята — Буре, Могильный, Фетисов — сыграют в чемпионате за мой клуб, а всю выручку мы отдадим ветеранам».
А после финальной сирены в подтрибунном помещении журналисты спросили у Павла, зачем он согласился на контракт с
Но это были не все проблемы звезд. «Спартаковская» форма на воспитанниках ЦСКА вызвала гнев у тогдашнего Министра обороны России Павла Грачева — гнев, который со спортивной точки зрения выглядел вполне справедливо.
«А после матча позвонил министр обороны Павел Грачев и ругался: “Вы — предатели! Как могли сыграть за этот “Спартак”?” Насилу его успокоили, объяснив, что мы как бы за армейцев играли — для них ведь деньги собирали. И вообще это ваш зам придумал!» — рассказывал Буре.