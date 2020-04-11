Клуб из Бишкека хочет вступить в чемпионат Казахстана по хоккею

В марте представители Кыргызстана провели предварительные переговоры с одним из специалистов, который ранее тренировал казахстанские команды. Его приглашали с целью создания в республике первого профессионального хоккейного клуба для участия в чемпионате Казахстана. Однако затем процесс был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Отметим, в детском чемпионате Казахстана среди игроков 2009 года рождения уже выступает команда из Бишкека «Алга». С 2011 года Кыргызстан является членом ИИХФ, а национальная сборная играет в четвертом дивизионе.