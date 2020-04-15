Сын Скабелки рассказал о своем будущем в системе «Барыса» после ухода отца из клуба

— Прошлый сезон вы провели в чемпионате Казахстана. Начинали в «Горняке», но затем перешли в «Бейбарыс». Как возникли оба варианта?

— Главным тренером в «Горняке» был Кирилл Двуреченский, который когда-то играл в чемпионате Беларуси. Мы пересекались с ним в Липецке. Он позвал меня, предложил приехать. Собственно, так и возник вариант из Рудного. В ходе сезона хотелось что-то поменять, потом меня позвали в Атырау. В итоге удалось перейти туда, что было очень хорошо.

— В составе «Бейбарыса» вы стали чемпионом Казахстана. Это было ваше первое чемпионство?

— Да, это мое первое чемпионство на взрослом профессиональном уровне. Естественно, такое не забывается. У меня самые лучшие воспоминания об этом.

— Нынешний сезон отыграли в «Номаде», который проводил дебютный сезон в ВХЛ. Как возник данный вариант?

— У меня был другой вариант продолжения карьеры. Там сразу дали четкий ответ, но потом пошла какая-то пауза. Затем отец просто предложил приехать и начать тренироваться, чтобы поддерживать форму. Все остальные команды уже приступили к сборам, а я сидел дома и ждал, пока мне ответят. Так получилось, что я приехал, подписал контракт и отыграл весь сезон.

— Почему из 54 игр вы провели только 31?

— Были разные повреждения, из-за которых я пропускал матчи.

— Насколько удовлетворены прошедшим сезоном, где набрали 9 (5+4) очков?

— Не совсем. Не скажу, что удовлетворительно провёл сезон. Всегда хочется от себя большего.

— Как думаете, в каких компонентах игры стоит добавлять?

— Хороший вопрос (смеется). Да во всех компонентах, даже если в каких-то из них больше получается. Везде можно прогрессировать. Как говорится, нет предела совершенству.

— Чем занимались игроки «Номада» после того, как команда не попала в плей-офф?

— Честно говоря, пауза у нас была небольшая. Мы последнюю игру провели на выезде. Потом все, не попали в плей-офф, прилетели домой. Было где-то три дня выходных. Дальше тренировались, так как у нас много ребят на двусторонних контрактах в «Барысе». Плюс еще должна была быть сборная, там запланированы сборы. Это еще до ситуации с коронавирусом. Передышки не было, продолжали тренироваться.

— Когда в Казахстане ввели чрезвычайное положение, то где в тот момент находились? Насколько это стало неожиданно?

— Я еще был в Нур-Султане. Но для меня это не стало чем-то неожиданным, потому что мы все общаемся, следим за новостями. Прошла информация, что, возможно, такой режим введут в Казахстане, поэтому все ждали. Если не ошибаюсь, тогда был понедельник, число не вспомню. У нас в этот день должно было быть собрание, где сказали, что все, мы заканчиваем, можете разъезжаться по домам. После этого сразу же пошли искать билеты на самолет на первый ближайший рейс.

— Где вы находитесь в настоящий момент и чем занимаетесь?

— Дома в Минске. Провожу время с семьей, растет маленькая дочка, все хорошо.