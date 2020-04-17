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15:39 (мск), источник: ТАСС

Ташкентский клуб «Хумо» пропустит следующий сезон Высшей хоккейной лиги

ТАСС, 17 апреля. Ташкентский клуб «Хумо» пропустит сезон-2020/21 Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). Об этом сообщает пресс-служба команды из Узбекистана.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:38 MSK, 17.04

Отмечается, что решение принято в связи с ситуацией с коронавирусом.

«Принимая во внимание масштабы распространения заражения и степень опасности нового коронавируса для жизни и здоровья людей, в отсутствии однозначного понимания сроков начала предсезонной подготовки и самого чемпионата ВХЛ, а также того, в каком формате он будет проходить, руководством клуба принято решение о неучастии ХК “Хумо” в чемпионатах ВХЛ и ОЧРК (Открытый чемпионат Республики Казахстан) сезона-2020/21», — говорится в заявлении.

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