Ташкентский клуб «Хумо» пропустит следующий сезон Высшей хоккейной лиги

«Принимая во внимание масштабы распространения заражения и степень опасности нового коронавируса для жизни и здоровья людей, в отсутствии однозначного понимания сроков начала предсезонной подготовки и самого чемпионата ВХЛ, а также того, в каком формате он будет проходить, руководством клуба принято решение о неучастии ХК “Хумо” в чемпионатах ВХЛ и ОЧРК (Открытый чемпионат Республики Казахстан) сезона-2020/21», — говорится в заявлении.