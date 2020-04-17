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17:01 (мск), источник: ТАСС

ХК «Хумо» имеет задержки по выплатам зарплат за март

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Ташкентский хоккейный клуб «Хумо» имеет задержки по выплате заработной платы игрокам и сотрудником клуба. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе «Хумо».

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:38 MSK, 17.04

В пятницу «Хумо» объявил о пропуске следующего сезона Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) из-за ситуации с пандемией коронавируса.

«Компания, которая спонсирует “Хумо”, никогда не была замечена в обмане. Задержки бывают, но все точно выплатят. Задержки за март месяц», — сказал собеседник агентства.

«Хумо» был основан в 2018 году. Команда выступает в Ташкенте на «Хумо-Арене», вмещающей 12500 зрителей. В завершившемся сезоне «Хумо» занял 15-е место в турнирной таблице по итогам регулярного чемпионата ВХЛ, в первом раунде плей-офф выиграл у «Тороса» (4−3), а во втором раунде проигрывал «Звезде» со счетом 1−3 на момент остановки сезона.

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