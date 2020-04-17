ХК «Хумо» имеет задержки по выплатам зарплат за март
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Ташкентский хоккейный клуб «Хумо» имеет задержки по выплате заработной платы игрокам и сотрудником клуба. Об этом ТАСС сообщили в
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Ташкентский хоккейный клуб «Хумо» имеет задержки по выплате заработной платы игрокам и сотрудником клуба. Об этом ТАСС сообщили в
В пятницу «Хумо» объявил о пропуске следующего сезона Высшей хоккейной лиги (ВХЛ)
«Компания, которая спонсирует “Хумо”, никогда не была замечена в обмане. Задержки бывают, но все точно выплатят. Задержки за март месяц», — сказал собеседник агентства.
«Хумо» был основан в 2018 году. Команда выступает в Ташкенте на «Хумо-Арене», вмещающей 12500 зрителей. В завершившемся сезоне «Хумо» занял 15-е место в турнирной таблице по итогам регулярного чемпионата ВХЛ, в первом раунде